Архитектура, дизайн интерьера и архитектурная визуализация
- Услуги
- Я предоставляю следующие услуги: – дизайн жилых
- офисных
- общественных интерьеров; – дизайн экстерьера (фасады домов
- входные группы
- наружние вывески
- архитектурная подсветка); – архитектурная визуализация.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Награды компании
- Финалист международного конкурса PinWIn
3D проекты интерьеров в стиле лофти
Стена
- Адрес
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м. Красные ворота
100020 Москва
Россия
+7-9154424755 vbdesign.pro