Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
VB-Design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 8Книги идей (8)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Минималистичная квартира-студия "ЖК Ясный", VB-Design VB-Design Гостиная в стиле минимализм Серый
    Минималистичная квартира-студия "ЖК Ясный", VB-Design VB-Design Гостиная в стиле минимализм Серый
    Минималистичная квартира-студия "ЖК Ясный", VB-Design VB-Design Маленькие кухни Дерево Коричневый
    +9
    Минималистичная квартира-студия "ЖК Ясный"
    Квартира для холостяка, VB-Design VB-Design Гостиная в стиле минимализм Камень Черный
    Квартира для холостяка, VB-Design VB-Design Гостиная в стиле минимализм Коричневый
    Квартира для холостяка, VB-Design VB-Design Кухня в стиле минимализм
    +5
    Квартира для холостяка
    Спальная комната, VB-Design VB-Design Спальня в стиле лофт
    Спальная комната, VB-Design VB-Design Спальня в стиле лофт
    Спальная комната, VB-Design VB-Design Спальня в стиле лофт
    +2
    Спальная комната

    Архитектура, дизайн интерьера и архитектурная визуализация

    Услуги
    • Я предоставляю следующие услуги: – дизайн жилых
    • офисных
    • общественных интерьеров; – дизайн экстерьера (фасады домов
    • входные группы
    • наружние вывески
    • архитектурная подсветка); – архитектурная визуализация.
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Награды компании
    Финалист международного конкурса PinWIn 3D проекты интерьеров в стиле лофт и Стена
    Адрес
    м. Красные ворота
    100020 Москва
    Россия
    +7-9154424755 vbdesign.pro
      Add SEO element