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Команда компании "Азимут" гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту и профессиональную помощь в выборе как входных, так и межкомнатных дверей.
Благодаря многолетнему опыту и возможностям современного производства, Вы можете приобрести по самым доступным ценам модели дверей любого дизайнерского исполнения.
Кроме того, для улучшения взломостойкости и звукоизоляционных характеристик двери "Азимут" изготавливаются под размеры проёма без увеличения стоимости.
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- Регионы обслуживания
- Минск
- Адрес
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ул. Уманская 54, пав. 90 (ТЦ “Глобо”)
220089 Минск
Беларусь
+375-447136666 азимут.бел