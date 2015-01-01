Проектирование возникает в том случае, когда появляется проблема, задачей архитектора является ее решение.



Мы, группа профессиональных архитекторов, наша основная задача – эстетично и функционально организовать пространство, создать среду для комфортной жизнедеятельности человека.



По словам древнеримского архитектора Витрувия, архитектура основывается на трёх началах:



прочность, польза, красота. «Триада Витрувия» — основные принципы, которые мы определили для себя, как основу проектирования. Это выражается в простоте и лаконичности форм, строгом функционализме наших проектов, что позволяет соответствовать тенденциям развития современной архитектуры.



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