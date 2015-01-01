Проектирование возникает в том случае, когда появляется проблема, задачей архитектора является ее решение.
Мы, группа профессиональных архитекторов, наша основная задача – эстетично и функционально организовать пространство, создать среду для комфортной жизнедеятельности человека.
По словам древнеримского архитектора Витрувия, архитектура основывается на трёх началах:
прочность, польза, красота. «Триада Витрувия» — основные принципы, которые мы определили для себя, как основу проектирования. Это выражается в простоте и лаконичности форм, строгом функционализме наших проектов, что позволяет соответствовать тенденциям развития современной архитектуры.
Sboev3 Architect
- Услуги
- Проектирование современных частных домов; Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- г. Москва г. Санкт-Петербург
- Адрес
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Sboev3@gmail.com
61051 Москва
Россия
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Адрес: Москва, м.Юго-Западная,
Киевское шоссе, БП Румянцево,
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