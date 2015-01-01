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Sboev3_Architect
Архитекторы Москва
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дом в современном стиле. Vladimir-house 2, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Загородные дома Железобетон Белый
    Дом в современном стиле. Vladimir-house 2, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома с террасами Железобетон Белый
    Дом в современном стиле. Vladimir-house 2, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Загородные дома Железобетон Белый
    Дом в современном стиле. Vladimir-house 2
    "Дом с уточками", Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм
    "Дом с уточками", Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм
    "Дом с уточками", Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм
    +15
    "Дом с уточками"
    Проект современного одноэтажного дома с гаражем, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм Кирпичи
    Проект современного одноэтажного дома с гаражем, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм Дерево
    Проект современного одноэтажного дома с гаражем, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм Дерево
    +2
    Проект современного одноэтажного дома с гаражем
    Проект современного частного дома в Подмосковье , Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм
    Проект современного частного дома в Подмосковье , Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм
    Проект современного частного дома в Подмосковье , Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм
    +2
    Проект современного частного дома в Подмосковье
    Проект современного одноэтажного дома в России, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм
    Проект современного одноэтажного дома в России, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм Кирпичи
    Проект современного одноэтажного дома в России, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм
    +11
    Проект современного одноэтажного дома в России
    Коттедж в Подмосковье - Ximki-house, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле модерн
    Коттедж в Подмосковье - Ximki-house, Sboev3_Architect Sboev3_Architect
    Коттедж в Подмосковье - Ximki-house, Sboev3_Architect Sboev3_Architect
    +10
    Коттедж в Подмосковье - Ximki-house
    Показать все 9 проекты

    Проектирование возникает в том случае, когда появляется проблема, задачей архитектора является ее решение.

    Мы, группа профессиональных архитекторов, наша основная задача – эстетично и функционально организовать пространство, создать среду для комфортной жизнедеятельности человека.

    По словам древнеримского архитектора Витрувия, архитектура основывается на трёх началах:

    прочность, польза, красота. «Триада Витрувия» — основные принципы, которые мы определили для себя, как основу проектирования. Это выражается в простоте и лаконичности форм, строгом функционализме наших проектов, что позволяет соответствовать тенденциям развития современной архитектуры.

    Sboev3 Architect

    Услуги
    Проектирование современных частных домов; Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    г. Москва г. Санкт-Петербург
    Адрес
    Sboev3@gmail.com
    61051 Москва
    Россия
    +7-9168687012 www.Sboev3.com
    Законное владение

    Адрес: Москва, м.Юго-Западная,
    Киевское шоссе, БП Румянцево,
    офис 309в

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