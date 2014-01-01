13 примеров как сделать небольшой дом более функциональным

Если ваш дом небольшой, и в нем не хватает места для реализации идей по благоустройству, не стоит расстраиваться. Дефицит места не может ограничить наши возможности, если есть желание правильно организовать свое домашнее пространс…

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