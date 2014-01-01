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YOUR PROJECT
Архитекторы Саратов
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • JAMAICA, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Спальня в стиле лофт Бетон Серый
    JAMAICA, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Спальня в стиле лофт Бетон Серый
    JAMAICA, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Спальня в стиле лофт Бетон Серый
    +27
    JAMAICA
    LUXE, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Кухня в стиле минимализм
    LUXE, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Кухня в стиле минимализм
    LUXE, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Кухня в стиле минимализм
    +19
    LUXE
    интерьер TRANSFIGURATOR, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Гостиная в стиле минимализм
    интерьер TRANSFIGURATOR, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Гостиная в стиле минимализм
    интерьер TRANSFIGURATOR, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Гостиная в стиле минимализм
    +20
    интерьер TRANSFIGURATOR
    48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Гостиная в стиле лофт
    48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Гостиная в стиле лофт
    48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Гостиная в стиле лофт
    +13
    48 метров уюта

    Архитектурная мастерская Антона Лебедева - YOUR PROJECT - команда профессионалов, готовых предложить Вам качественные проектные решения.

      Мы работаем в современных стилистических направлениях архитектуры и дизайна. Для нас каждый новый проект, будь то дизайн-проект, архитектурный проект или предметный дизайн, - это процесс создания уникального объекта, отвечающего всем поставленным функциональным, конструктивным и эстетическим задачам.

    Услуги
    дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Саратов
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Сочи
    • Краснодар
    Адрес
    410012 Саратов
    Россия
    +7-9271637733 yourpro.ru

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