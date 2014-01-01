Архитектурная мастерская Антона Лебедева - YOUR PROJECT - команда профессионалов, готовых предложить Вам качественные проектные решения.
Мы работаем в современных стилистических направлениях архитектуры и дизайна. Для нас каждый новый проект, будь то дизайн-проект, архитектурный проект или предметный дизайн, - это процесс создания уникального объекта, отвечающего всем поставленным функциональным, конструктивным и эстетическим задачам.
- Услуги
- дизайн интерьеров
- Регионы обслуживания
- Саратов
- Москва
- Санкт-Петербург
- Сочи
- Краснодар
- Адрес
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410012 Саратов
Россия
+7-9271637733 yourpro.ru