Уютный и комфортный дом - мечта каждого. Специализацией компании «HouseProjects Ltd.» являются работы по проектированию жилых домов. На нашем счету - не один десяток жилых домов. Все наши проекты отличаются простотой конструкции и функциональностью планировки, и имеют современный экстерьер. Любой проект может быть скорректирован в соответствии с Вашими пожеланиями. Если же Вы не найдете ничего подходящего – мы создадим новый проект специально для Вас. Мы работаем по всей России, Украине, Белоруссии, Литве, Латвии, Эстонии и в странах СНГ.

Мы активно взаимодействуем с клиентами, а также непрерывно совершенствуем свои типовые проекты домов. Позвольте нам внести свой вклад в Вашу мечту...