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«HouseProjects Ltd.»
Архитекторы Г. Шяуляй
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Проекты

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    • Проект дома „Ieva”, «HouseProjects Ltd.» «HouseProjects Ltd.» Дома в классическом стиле
    Проект дома „Ieva”, «HouseProjects Ltd.» «HouseProjects Ltd.» Дома в классическом стиле
    Проект дома „Ieva”, «HouseProjects Ltd.» «HouseProjects Ltd.» Дома в классическом стиле
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    Проект дома „Ieva”

    Уютный и комфортный дом - мечта каждого. Специализацией компании «HouseProjects Ltd.» являются работы по проектированию жилых домов. На нашем счету - не один десяток жилых домов. Все наши проекты отличаются простотой конструкции и функциональностью планировки, и имеют современный экстерьер. Любой проект может быть скорректирован в соответствии с Вашими пожеланиями. Если же Вы не найдете ничего подходящего – мы создадим новый проект специально для Вас. Мы работаем по всей России, Украине, Белоруссии, Литве, Латвии, Эстонии и в странах СНГ.
    Мы активно взаимодействуем с клиентами, а также непрерывно совершенствуем свои типовые проекты домов. Позвольте нам внести свой вклад в Вашу мечту...

    Регионы обслуживания
    г. Шяуляй
    Адрес
    ул. Васарио 16-осиос 44
    LT-76291 Г. Шяуляй
    Литва
    +7-4999186371 www.domproekty.ru

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