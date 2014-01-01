Студия «DESIGNRUSH» основана в 2014 году. Ведущим направлением работы студии, является проектирование частных интерьеров квартир, апартаментов, загородных домов, офисов, управления проектом и реализации под ключ.

Накопленный опыт позволяет решать творческие и технические задачи любой сложности, либо с привлечением партнерских организаций: строительных компаний, инжиниринговых бюро, служб технического заказчика.

Главные принципы работы – функциональность, удобство, и внимание к деталям, создавая интерьеры вне времени.