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DesignRush
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьер квартиры 150 м2,г.Москва, DesignRush DesignRush Гостиная в стиле модерн
    Интерьер квартиры 150 м2,г.Москва, DesignRush DesignRush Гостиная в стиле модерн
    Интерьер квартиры 150 м2,г.Москва, DesignRush DesignRush Спальня в стиле модерн
    +4
    Интерьер квартиры 150 м2,г.Москва
    Квартира 25 м2, г.Москва,Коломенская набережная, DesignRush DesignRush Гостиная в стиле модерн МДФ Коричневый
    Квартира 25 м2, г.Москва,Коломенская набережная, DesignRush DesignRush Спальня в стиле модерн
    Квартира 25 м2, г.Москва,Коломенская набережная, DesignRush DesignRush Гостиная в стиле модерн
    +5
    Квартира 25 м2, г.Москва,Коломенская набережная

    Студия «DESIGNRUSH» основана в 2014 году. Ведущим направлением работы студии, является проектирование частных интерьеров квартир, апартаментов, загородных домов, офисов, управления проектом и реализации под ключ.
    Накопленный опыт позволяет решать творческие и технические задачи любой сложности, либо с привлечением партнерских организаций: строительных компаний, инжиниринговых бюро, служб технического заказчика.

    Главные принципы работы – функциональность, удобство, и внимание к деталям, создавая интерьеры вне времени.

    Услуги
    • Проектирование частных интерьеров квартир
    • апартаментов
    • загородных домов
    • офисов
    • управления проектом и реализации под ключ.
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область.Удаленная работа – любые города России и Зарубежья.
    Адрес
    ул.Нижняя Сыромятническая д.10
    105120 Москва
    Россия
    +7-9255406671 designrush.ru
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