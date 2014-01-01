Студия «DESIGNRUSH» основана в 2014 году. Ведущим направлением работы студии, является проектирование частных интерьеров квартир, апартаментов, загородных домов, офисов, управления проектом и реализации под ключ.
Накопленный опыт позволяет решать творческие и технические задачи любой сложности, либо с привлечением партнерских организаций: строительных компаний, инжиниринговых бюро, служб технического заказчика.
Главные принципы работы – функциональность, удобство, и внимание к деталям, создавая интерьеры вне времени.
- Услуги
- Проектирование частных интерьеров квартир
- апартаментов
- загородных домов
- офисов
- управления проектом и реализации под ключ.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область.Удаленная работа – любые города России и Зарубежья.
- Адрес
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ул.Нижняя Сыромятническая д.10
105120 Москва
Россия
+7-9255406671 designrush.ru