Бежевый кухонный гарнитур и винтаж

Все новое – это хорошо забытое старое? Несмотря на тенденцию к упрощению, функциональности и минимализму, винтаж не теряет своих позиций. Люди не только покупают винтажный декор, выискивают редкие и удивительные вещи на рынках, но…

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