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EJ Studio
Дизайнеры интерьера Санкт Петербург
Обзор 30Проекты (30) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Двухуровневая квартира в Тольятти, EJ Studio EJ Studio Гостиная в стиле минимализм Бетон Серый
    Двухуровневая квартира в Тольятти, EJ Studio EJ Studio Гостиная в стиле минимализм Бетон Серый
    Двухуровневая квартира в Тольятти, EJ Studio EJ Studio Гостиная в стиле минимализм Бетон Серый
    +6
    Двухуровневая квартира в Тольятти
    Квартира 59 метров в ЖК Привилегия, EJ Studio EJ Studio Гостиная в стиле модерн
    Квартира 59 метров в ЖК Привилегия, EJ Studio EJ Studio Гостиная в стиле модерн
    Квартира 59 метров в ЖК Привилегия, EJ Studio EJ Studio Гостиная в стиле модерн
    +12
    Квартира 59 метров в ЖК Привилегия
    Квартира в ЖК Николаевский ансамбль, EJ Studio EJ Studio Столовая комната в стиле модерн
    Квартира в ЖК Николаевский ансамбль, EJ Studio EJ Studio Гостиная в стиле модерн
    Квартира в ЖК Николаевский ансамбль, EJ Studio EJ Studio Гостиная в стиле модерн
    +6
    Квартира в ЖК Николаевский ансамбль
    Квартира в ЖК Крестовский-12, EJ Studio EJ Studio Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК Крестовский-12, EJ Studio EJ Studio Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК Крестовский-12, EJ Studio EJ Studio Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +7
    Квартира в ЖК Крестовский-12
    Квартира в ЖК Николаевский ансамбль, EJ Studio EJ Studio Столовая комната в стиле модерн
    Квартира в ЖК Николаевский ансамбль, EJ Studio EJ Studio Гостиная в стиле модерн
    Квартира в ЖК Николаевский ансамбль, EJ Studio EJ Studio Кухня в стиле модерн
    +9
    Квартира в ЖК Николаевский ансамбль
    Квартира в ЖК Привилегия, EJ Studio EJ Studio Гостиная в стиле модерн
    Квартира в ЖК Привилегия, EJ Studio EJ Studio Столовая комната в стиле модерн
    Квартира в ЖК Привилегия, EJ Studio EJ Studio Гостиная в стиле модерн
    +4
    Квартира в ЖК Привилегия
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    Услуги
    Дизайн интерьера и 3D визуализация
    Регионы обслуживания
    Санкт Петербург
    Адрес
    195258 Санкт Петербург
    Россия
    +7-9516633083 www.behance.net/JackLumier

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