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Все новое – это хорошо забытое старое? Несмотря на тенденцию к упрощению, функциональности и минимализму, винтаж не теряет своих позиций. Люди не только покупают винтажный декор, выискивают редкие и удивительные вещи на рынках, но…
Деревенские кухни в стиле прованс собрали в себе самое лучшее: французскую атмосферу, деревянную мебель европейского типа, уютный декор и текстиль, иногда — интересные орнаменты на фартуках или просто красивую плитку! Давайте посм…
Правильное сочетание цветов 💛💜💛 в интерьере без профессионального дизайнера может быть сложной задачей. Подобрать обои к паркету в квартире — это одно, а выдержать в едином стиле ткани и текстиль, декор и аксессуары, всю мебель, а…