Закончив Московский Архитектурный институт (МАРХИ), уже более 10 лет я занимаюсь дизайном интерьеров и
архитектурным проектированием. В моем портфолио есть коммерческие и жилые помещения, архитектурные проекты различного назначения.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн интерьера (полный пакет документов для строителей
- 3Д визуализации
- комплектация мебелью и оборудованием
- авторский надзор)
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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3, 1-Стрелецкий пр.
127018 Москва
Россия
+7-9165140286 ann_prutskova.houzz.ru