Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ANNA Prutskova/designer interiors
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Салон-парикмахерская на Б. Козихенском переулке, ANNA Prutskova/designer interiors ANNA Prutskova/designer interiors Балкон и терраса в стиле минимализм
    Салон-парикмахерская на Б. Козихенском переулке, ANNA Prutskova/designer interiors ANNA Prutskova/designer interiors Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Салон-парикмахерская на Б. Козихенском переулке, ANNA Prutskova/designer interiors ANNA Prutskova/designer interiors Рабочий кабинет в стиле минимализм
    +10
    Салон-парикмахерская на Б. Козихенском переулке

    Закончив  Московский Архитектурный институт (МАРХИ), уже более 10 лет я занимаюсь дизайном интерьеров и
    архитектурным проектированием. В моем  портфолио есть коммерческие и жилые помещения, архитектурные проекты различного назначения.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьера (полный пакет документов для строителей
    • 3Д визуализации
    • комплектация мебелью и оборудованием
    • авторский надзор)
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    3, 1-Стрелецкий пр.
    127018 Москва
    Россия
    +7-9165140286 ann_prutskova.houzz.ru
      Add SEO element