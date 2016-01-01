IK-architects – сотрудничество архитекторов, визуализаторов, дизайнеров, художников, инженеров и вдохновляющих людей, поэтому наши объекты не только красивы и эргономичны, но и, прежде всего, надежны.
Наша специализация:
1. Архитектурное проектирование
2. Дизайн интерьера
3. Разработка проектов реставрации, реконструкции и реновации зданий
4. Проведение технического обследования зданий и сооружений
5. Разработка урбанистических проектов
6. Ландшафтный дизайн
7. Исследование концепций
8. Визуализация интерьеров и экстерьеров
- Услуги
- 1. Архитектурное проектирование 2. Дизайн интерьера 3. Разработка проектов реставрации
- реконструкции и реновации зданий 4. Проведение технического обследования зданий и сооружений 5. Разработка урбанистических проектов 6. Ландшафтный дизайн 7. Исследование концепций 8. Визуализация интерьеров и экстерьеров
- Регионы обслуживания
- Украина
- Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
- Харьков
- Адрес
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ул. Сумская 40
61000 Харьков
Украина
+380-509151894 ik-architects.com