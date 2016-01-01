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IK-architects
Архитекторы Харьков
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
Отзыв (8)
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Проекты

Новый проект
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    • МАСТЕРСКАЯ КОФЕ НА 23 АВГУСТА, IK-architects IK-architects Конференц-центры в стиле лофт
    МАСТЕРСКАЯ КОФЕ НА 23 АВГУСТА, IK-architects IK-architects Конференц-центры в стиле лофт
    МАСТЕРСКАЯ КОФЕ НА 23 АВГУСТА, IK-architects IK-architects Конференц-центры в стиле лофт
    +1
    МАСТЕРСКАЯ КОФЕ НА 23 АВГУСТА
    детский магазин HeyBro, IK-architects IK-architects Гостиницы в скандинавском стиле
    детский магазин HeyBro, IK-architects IK-architects Гостиницы в скандинавском стиле
    детский магазин HeyBro, IK-architects IK-architects Гостиницы в скандинавском стиле
    +2
    детский магазин HeyBro
    BLACK DOOR PUB GARAGE STYLE, IK-architects IK-architects Конференц-центры в стиле лофт
    BLACK DOOR PUB GARAGE STYLE, IK-architects IK-architects Конференц-центры в стиле лофт
    BLACK DOOR PUB GARAGE STYLE, IK-architects IK-architects Конференц-центры в стиле лофт
    +2
    BLACK DOOR PUB GARAGE STYLE
    ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ «ОТТЕНКИ ПИТЕРА», IK-architects IK-architects Спальня в классическом стиле
    ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ «ОТТЕНКИ ПИТЕРА», IK-architects IK-architects Спальня в классическом стиле
    ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ «ОТТЕНКИ ПИТЕРА», IK-architects IK-architects Спальня в классическом стиле
    +10
    ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ «ОТТЕНКИ ПИТЕРА»
    КВАРТИРА В СТИЛЕ АРТ-ДЕКО ЖК "ПАВЛОВСКИЙ КВАРТАЛ" ХАРЬКОВ, IK-architects IK-architects Гостиные в эклектичном стиле
    КВАРТИРА В СТИЛЕ АРТ-ДЕКО ЖК "ПАВЛОВСКИЙ КВАРТАЛ" ХАРЬКОВ, IK-architects IK-architects Гостиные в эклектичном стиле
    КВАРТИРА В СТИЛЕ АРТ-ДЕКО ЖК "ПАВЛОВСКИЙ КВАРТАЛ" ХАРЬКОВ, IK-architects IK-architects Кухни в эклектичном стиле
    +18
    КВАРТИРА В СТИЛЕ АРТ-ДЕКО ЖК "ПАВЛОВСКИЙ КВАРТАЛ" ХАРЬКОВ
    ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА SQUEEZER, IK-architects IK-architects Гостиная в стиле лофт Бетон Белый
    ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА SQUEEZER, IK-architects IK-architects Гостиная в стиле лофт Бетон Белый
    ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА SQUEEZER, IK-architects IK-architects Гостиная в стиле лофт Бетон Белый
    +21
    ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА SQUEEZER
    Показать все 13 проекты

    IK-architects – сотрудничество  архитекторов, визуализаторов, дизайнеров, художников, инженеров и вдохновляющих людей, поэтому наши объекты не только красивы и эргономичны, но и, прежде всего, надежны.

    Наша специализация:
    1. Архитектурное проектирование 

    2. Дизайн интерьера 

    3. Разработка проектов реставрации, реконструкции и реновации зданий 

    4. Проведение технического обследования зданий и сооружений 

    5. Разработка урбанистических проектов 

    6. Ландшафтный дизайн 

    7. Исследование концепций 

    8. Визуализация интерьеров и экстерьеров

    Услуги
    • 1. Архитектурное проектирование 2. Дизайн интерьера 3. Разработка проектов реставрации
    • реконструкции и реновации зданий 4. Проведение технического обследования зданий и сооружений 5. Разработка урбанистических проектов 6. Ландшафтный дизайн 7. Исследование концепций 8. Визуализация интерьеров и экстерьеров
    Регионы обслуживания
    • Украина
    • Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
    • Харьков
    Адрес
    ул. Сумская 40
    61000 Харьков
    Украина
    +380-509151894 ik-architects.com

    Отзыв

    Alina Rozhko
    Могу искренне рекомендовать IK-architects для дома вашей мечты. Очень приятно, что у нас есть специалисты которые не только рисуют красивые “картинки”, но и профессионально подходят ко всем нюансам эргономики и реализации проектов. Обращалась к IK-architects за проектом квартиры и ни разу не пожалела. Сотрудники очень внимательны, умеют тонко чувствовать клиентов и воплощать все пожелания и настроения в жизнь. Помогают с любыми вопросами и ситуациями когда что-то идет не по плану. Отличный сервис и максимально ответственное отношение к своей работе. Спасибо IK-architects! Уверена, что без вас ремонт был бы тем еще кошмаром.
    9 месяцев назад
    Anna Voskoboinykova
    Идеальное понимание цвета и света :)
    10 месяцев назад
    Катерина Тимофеева
    Слежу за работой бюро уже не один год. Многие знакомые обращались за строительством, ремонтом и дизайном и остались оооочень довольны и счастливы! Мы сейчас с семьей на пороге строительства своего дома, участка еще нет но у меня уже чешутся руки начать дизайн проэкт! И я знаю куда обращусь:)
    10 месяцев назад
    Показать все отзывы – 8

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