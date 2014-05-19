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Маргарита Клепцова: камины и печи
Каминщики Йошкар-Ола
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    • Я — Маргарита Клепцова. В теме дровяных каминов — с 2004 года. Сейчас консультирую, продаю камины и материалы для монтажа, есть бригада монтажников. Предпочитаю работать с европейскими брендами. 

    Компетентна в направлениях дровяного оборудования: камины и печи для гостиной, дровяные печи для кухни, банные печи. 

    Услуги
    • консультации (бесплатные и платные
    • зависит от объема и специфики); подбор камина/печи
    • материала для монтажа
    • проект монтажа
    • монтаж
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Украина
    • Белоруссия
    • Казахстан
    • Йошкар-Ола
    Адрес
    Тимирязева, 20
    424000 Йошкар-Ола
    Россия
    +7-9177135721 fireform.ru
    Законное владение

    424004, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Тимирязева, д. 20

    Отзыв

    Dexter Morgan
    почти 4 года назад
    Влад
    больше 3 лет назад
    Алёна Макарова
    Большой ассортимент каминов, качественная установка)
    больше 2 лет назад
    Показать все отзывы – 4
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