Я — Маргарита Клепцова. В теме дровяных каминов — с 2004 года. Сейчас консультирую, продаю камины и материалы для монтажа, есть бригада монтажников. Предпочитаю работать с европейскими брендами.

Компетентна в направлениях дровяного оборудования: камины и печи для гостиной, дровяные печи для кухни, банные печи.