Я — Маргарита Клепцова. В теме дровяных каминов — с 2004 года. Сейчас консультирую, продаю камины и материалы для монтажа, есть бригада монтажников. Предпочитаю работать с европейскими брендами.
Компетентна в направлениях дровяного оборудования: камины и печи для гостиной, дровяные печи для кухни, банные печи.
- Услуги
- консультации (бесплатные и платные
- зависит от объема и специфики); подбор камина/печи
- материала для монтажа
- проект монтажа
- монтаж
- Регионы обслуживания
- Россия
- Украина
- Белоруссия
- Казахстан
- Йошкар-Ола
- Адрес
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Тимирязева, 20
424000 Йошкар-Ола
Россия
+7-9177135721 fireform.ru
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424004, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Тимирязева, д. 20