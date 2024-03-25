Мы проектируем и воплощаем «под ключ» красивые и функциональные интерьеры.

В нашем портфолио есть разные проекты — квартиры, дома, общественные интерьеры.

Дизайн-проекты квартир, домов, офисов.

Мы разрабатываем дизайн-проекты интерьера не только с выездами на объект, но и дистанционно. Заказать такую услугу удобно, если вы находитесь в другом регионе (не в Белгородской обл.), или не имеете достаточно времени, чтобы встречаться с дизайнером лично, и у вас есть возможность самостоятельно или с помощью приглашенных специалистов на месте произвести обмеры помещения.

Мы имеем опыт удаленной разработки проектов для клиентов из Магадана, Норильска, Москвы и Подмосковья, Обнинска, Воронежа.



