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Студия Дизайна интерьеров <q>Line</q>
Дизайнеры интерьера Старый Оскол
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Проекты

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    • Квартира, Студия Дизайна интерьеров "Line" Студия Дизайна интерьеров 'Line' Детские спальни
    Квартира, Студия Дизайна интерьеров "Line" Студия Дизайна интерьеров 'Line' Детские спальни
    Квартира, Студия Дизайна интерьеров "Line" Студия Дизайна интерьеров 'Line' Детские спальни
    +5
    Квартира
    Дизайн дома 150м2, Студия Дизайна интерьеров "Line" Студия Дизайна интерьеров 'Line' Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн дома 150м2, Студия Дизайна интерьеров "Line" Студия Дизайна интерьеров 'Line' Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн дома 150м2, Студия Дизайна интерьеров "Line" Студия Дизайна интерьеров 'Line' Гостиная в стиле минимализм
    +9
    Дизайн дома 150м2

    Мы проектируем и воплощаем «под ключ» красивые и функциональные интерьеры.

    В нашем портфолио есть разные проекты — квартиры, дома, общественные интерьеры.

    Дизайн-проекты квартир, домов, офисов.

    Мы разрабатываем дизайн-проекты интерьера не только с выездами на объект, но и дистанционно. Заказать такую услугу удобно, если вы находитесь в другом регионе (не в Белгородской обл.), или не имеете достаточно времени, чтобы встречаться с дизайнером лично, и у вас есть возможность самостоятельно или с помощью приглашенных специалистов на месте произвести обмеры помещения.

    Мы имеем опыт удаленной разработки проектов для клиентов из Магадана, Норильска, Москвы и Подмосковья, Обнинска, Воронежа.


    Услуги
    Дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    Старый Оскол
    Адрес
    Дубрава 1, дом 54
    309512 Старый Оскол
    Россия
    +1-9103237494 lena-design.ru
    Законное владение

    Дубрава 1, дом 54

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