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МАстерская Дизайна <q>Line</q>
Дизайнеры интерьера Старый Оскол
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Проекты

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    • Дизайн дома 150м2, МАстерская Дизайна "Line" МАстерская Дизайна 'Line' Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн дома 150м2, МАстерская Дизайна "Line" МАстерская Дизайна 'Line' Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн дома 150м2, МАстерская Дизайна "Line" МАстерская Дизайна 'Line' Гостиная в стиле минимализм
    +9
    Дизайн дома 150м2

    Мы проектируем и воплощаем «под ключ» красивые и функциональные интерьеры.

    В нашем портфолио есть разные проекты — квартиры, дома, общественные интерьеры.

    Дизайн-проекты квартир, домов, офисов.

    Мы разрабатываем дизайн-проекты интерьера не только с выездами на объект, но и дистанционно. Заказать такую услугу удобно, если вы находитесь в другом регионе (не в Белгородской обл.), или не имеете достаточно времени, чтобы встречаться с дизайнером лично, и у вас есть возможность самостоятельно или с помощью приглашенных специалистов на месте произвести обмеры помещения.

    Мы имеем опыт удаленной разработки проектов для клиентов из Магадана, Норильска, Москвы и Подмосковья, Обнинска, Воронежа.


    Услуги
    Дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    Старый Оскол
    Адрес
    Дубрава 1, дом 54
    309512 Старый Оскол
    Россия
    +1-9103237494 lena-design.ru
    Законное владение

    Дубрава 1, дом 54

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