Собственная линия производства позволяет делать двери очень высокого качества, в коробе invisible из анодированного алюминия, торец всего дверного полотна- алюминиевый профиль, используем только качественную фурнитуру: магнитный замок Morelli, петли KronaKoblenz

Модели Shain со стеклянным полотном (двойное остекление 4мм стеклом: флютес, кризет, стопсол....),

max высота полотна 2900мм.

Модели Linum -закаленный декоративный триплекс 8мм ( тонированное в массе, CrystalVision, прозрачное стекло...)

max высота полотна 2900мм.

Модель Graphic40 ( ширина полотна 40мм) и Queen 57 (ширина полотна 60мм) полотна под покраску max высота полотна 2800мм.

Мы производим перегородки из гладкого алюминиевого каркаса используя итальянские механизмы.

нам важно делать жизнь людей комфортной, при этом помогать дизайнерам воплощать их авторские проекты.