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Stefur
Двери Ижевск
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    Собственная линия производства позволяет делать двери очень высокого качества, в коробе invisible из анодированного алюминия, торец всего дверного полотна- алюминиевый профиль, используем только качественную фурнитуру: магнитный замок Morelli, петли KronaKoblenz

    Модели Shain со стеклянным полотном (двойное остекление 4мм стеклом: флютес, кризет, стопсол....),

    max высота полотна 2900мм.

    Модели Linum -закаленный декоративный триплекс 8мм ( тонированное в массе, CrystalVision, прозрачное стекло...)

    max высота полотна 2900мм.

    Модель Graphic40 ( ширина полотна 40мм) и Queen 57 (ширина полотна 60мм) полотна под покраску max высота полотна 2800мм.

    Мы производим перегородки из гладкого алюминиевого каркаса используя итальянские механизмы.

    нам важно делать жизнь людей комфортной, при этом помогать дизайнерам воплощать их авторские проекты.

    Услуги
    Межкомнатные двери invisible
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Нижний Новгород
    • Волгоград
    • Екатеринбург
    • Сочи
    • Краснодар
    • Калининград
    • Тюмень
    • Уфа
    • Казань
    • Ижевск
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    Адрес
    Дерябина 3, офис 101
    426000 Ижевск
    Россия
    +7-8002010938 stefurdoors.ru
    Законное владение

    г. Ижевск ул. проезд Дерябина д.3, оф 101

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