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Ольга Зелинская
Дизайнеры интерьера Зеленоград, Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Проект в г.Балашиха МО, Ольга Зелинская Ольга Зелинская
    Проект в г.Балашиха МО, Ольга Зелинская Ольга Зелинская Спальня в классическом стиле
    Проект в г.Балашиха МО, Ольга Зелинская Ольга Зелинская Спальня в классическом стиле
    +10
    Проект в г.Балашиха МО
    Офис, Ольга Зелинская Ольга Зелинская
    Офис, Ольга Зелинская Ольга Зелинская Ванная комната в стиле модерн
    Офис, Ольга Зелинская Ольга Зелинская Ванная комната в стиле модерн
    +12
    Офис
    Квартира мотоциклиста, Ольга Зелинская Ольга Зелинская Гостиная в стиле модерн
    Квартира мотоциклиста, Ольга Зелинская Ольга Зелинская Гостиная в стиле модерн
    Квартира мотоциклиста, Ольга Зелинская Ольга Зелинская Гостиная в стиле модерн
    +13
    Квартира мотоциклиста
    Квартира 71м2. в г.Балашиха, для молодой семьи, мамы, папы и дочери., Ольга Зелинская Ольга Зелинская Балкон и терраса в классическом стиле
    Квартира 71м2. в г.Балашиха, для молодой семьи, мамы, папы и дочери., Ольга Зелинская Ольга Зелинская Балкон и терраса в классическом стиле
    Квартира 71м2. в г.Балашиха, для молодой семьи, мамы, папы и дочери., Ольга Зелинская Ольга Зелинская Балкон и терраса в классическом стиле
    +19
    Квартира 71м2. в г.Балашиха, для молодой семьи, мамы, папы и дочери.

    Авторский дизайн домов, квартир, ресторанов

    Регионы обслуживания
    Зеленоград, Москва
    Адрес
    124460 Зеленоград, Москва
    Россия
    +7-9067440380 zelinska.ru

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