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Project 405
Дизайнеры интерьера Краснодар
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Проекты

Новый проект
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    • Краснодар, ул. Героев Разведчиков, Project 405 Project 405 Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Краснодар, ул. Героев Разведчиков, Project 405 Project 405 Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Краснодар, ул. Героев Разведчиков, Project 405 Project 405 Столовая комната в стиле лофт
    +18
    Краснодар, ул. Героев Разведчиков
    Краснодар, ул. Кожевенная, Project 405 Project 405 Гостиная в стиле лофт
    Краснодар, ул. Кожевенная, Project 405 Project 405 Гостиная в стиле лофт
    Краснодар, ул. Кожевенная, Project 405 Project 405 Столовая комната в стиле лофт
    +34
    Краснодар, ул. Кожевенная
    Эксклюзивные дизайн-проекты с техническим обоснованием каждого решения в интерьере. Дизайн-проект с учетом «реальной физики» помещения (естественного освещения, инженерных систем и конструкций). Правильная планировка помещений с учетом Ваших вкусовых и цветовых предпочтений. Гармония и психологический комфорт в доме. Сопровождаем наших клиентов на всём пути к воплощению интерьера. Доводим проект “до ключа”.
    Услуги
    Проектирование интерьера. Создание дизайн проектов. Управление проектом. Декорирование помещений. Консультации специалистов.
    Регионы обслуживания
    Краснодар
    Адрес
    г. Краснодар, ул. Монтажников 1/4, 4эт., каб. 405 (БЦ Sas) Краснодар 350051
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9183245787 project405.ru
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