Эксклюзивные дизайн-проекты с техническим обоснованием каждого решения в интерьере. Дизайн-проект с учетом «реальной физики» помещения (естественного освещения, инженерных систем и конструкций). Правильная планировка помещений с учетом Ваших вкусовых и цветовых предпочтений. Гармония и психологический комфорт в доме. Сопровождаем наших клиентов на всём пути к воплощению интерьера. Доводим проект “до ключа”.
- Услуги
- Проектирование интерьера. Создание дизайн проектов. Управление проектом. Декорирование помещений. Консультации специалистов.
- Регионы обслуживания
- Краснодар
- Адрес
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г. Краснодар, ул. Монтажников 1/4, 4эт., каб. 405 (БЦ Sas) Краснодар 350051
350000 Краснодар
Россия
+7-9183245787 project405.ru