Эксклюзивные дизайн-проекты с техническим обоснованием каждого решения в интерьере. Дизайн-проект с учетом «реальной физики» помещения (естественного освещения, инженерных систем и конструкций). Правильная планировка помещений с учетом Ваших вкусовых и цветовых предпочтений. Гармония и психологический комфорт в доме. Сопровождаем наших клиентов на всём пути к воплощению интерьера. Доводим проект “до ключа”.

Услуги Проектирование интерьера. Создание дизайн проектов. Управление проектом. Декорирование помещений. Консультации специалистов. Регионы обслуживания Краснодар Адрес г. Краснодар, ул. Монтажников 1/4, 4эт., каб. 405 (БЦ Sas) Краснодар 350051

350000 Краснодар

Россия

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