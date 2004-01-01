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Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 15Проекты (15) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • WINE HOUSE. Апартаменты., Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Спальня в эклектичном стиле
    WINE HOUSE. Апартаменты., Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Спальня в эклектичном стиле
    WINE HOUSE. Апартаменты., Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Спальня в эклектичном стиле
    +18
    WINE HOUSE. Апартаменты.
    Апартаменты Трибека, Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Спальня в стиле лофт
    Апартаменты Трибека, Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Спальня в стиле лофт
    Апартаменты Трибека, Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Спальня в стиле лофт
    +20
    Апартаменты Трибека
    Квартира с видом на Кремль, Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Гостиная в классическом стиле
    Квартира с видом на Кремль, Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Гостиная в классическом стиле
    Квартира с видом на Кремль, Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Гостиная в классическом стиле
    +13
    Квартира с видом на Кремль
    Квартира в Москве. Серебряный бор., Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в Москве. Серебряный бор., Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в Москве. Серебряный бор., Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Столовая комната в эклектичном стиле
    +6
    Квартира в Москве. Серебряный бор.
    Квартира в Москве. Улица 1812 года, Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Гостиная в стиле модерн Серый
    Квартира в Москве. Улица 1812 года, Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Гостиная в стиле модерн Серый
    Квартира в Москве. Улица 1812 года, Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Гостиная в стиле модерн Серый
    +7
    Квартира в Москве. Улица 1812 года
    Квартира в Москве. Фрунзенская набережная., Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Гостиные в эклектичном стиле Белый
    Квартира в Москве. Фрунзенская набережная., Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Гостиные в эклектичном стиле Белый
    Квартира в Москве. Фрунзенская набережная., Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Кухни в эклектичном стиле Белый
    +6
    Квартира в Москве. Фрунзенская набережная.
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    Дизайн-бюро porte rouge\KRASNYE VOROTA существует с 2004 года. За это время дизайнеры бюро создали более ста интерьеров, соединяющих в себе красоту и практичность, стиль и удобство. Бюро предлагает полный комплекс услуг по проектированию и реализации жилых и общественных помещений. География нашего дизайна - Москва, Санкт-Петербург, Сочи, побережье Эгейского моря, Лондон, Женева.  На Ваш выбор, мы предлагаем отделочные материалы самого высокого класса от ведущих мировых и отечественных производителей, реставрационных мастерских и мануфактур. Мебель, аксессуары, ткани - все, что необходимо для воплощения в жизнь интерьера о котором Вы мечтали. Неповторимые цветовые сочетания и интересные дизайнерские решения позволят подчеркнуть индивидуальность каждого дома.

    Ознакомиться с созданными бюро интерьерами, Вы можете На нашем сайте, в разделе проекты. Приглашаем Вас в мир дизайна с бюро porte rouge\ KRASNYE VOROTA

    Услуги
    Дизайн интерьера, декорирование и архитектура
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    • 100 Лучших Дизайн бюро по мнению журнала Мезонин
    • Топ 20 лучших российских дизайнеров по мнению журнала АД
    • Финалисты конкурса PinWin
    Адрес
    г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая д. 10, строение Е, офис 3-4
    105120 Москва
    Россия
    +7-9857631048 info@porterougeinteriors.com
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