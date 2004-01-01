Дизайн-бюро porte rouge\KRASNYE VOROTA существует с 2004 года. За это время дизайнеры бюро создали более ста интерьеров, соединяющих в себе красоту и практичность, стиль и удобство. Бюро предлагает полный комплекс услуг по проектированию и реализации жилых и общественных помещений. География нашего дизайна - Москва, Санкт-Петербург, Сочи, побережье Эгейского моря, Лондон, Женева. На Ваш выбор, мы предлагаем отделочные материалы самого высокого класса от ведущих мировых и отечественных производителей, реставрационных мастерских и мануфактур. Мебель, аксессуары, ткани - все, что необходимо для воплощения в жизнь интерьера о котором Вы мечтали. Неповторимые цветовые сочетания и интересные дизайнерские решения позволят подчеркнуть индивидуальность каждого дома.

Ознакомиться с созданными бюро интерьерами, Вы можете На нашем сайте, в разделе проекты. Приглашаем Вас в мир дизайна с бюро porte rouge\ KRASNYE VOROTA