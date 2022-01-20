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Студия дизайна интерьера REALDESIGN
Дизайнеры Астрахань
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект 3к.кв. ЖК "Волжская Ривьера" , Студия дизайна интерьера REALDESIGN Студия дизайна интерьера REALDESIGN Гостиная в стиле модерн
    Проект 3к.кв. ЖК "Волжская Ривьера" , Студия дизайна интерьера REALDESIGN Студия дизайна интерьера REALDESIGN Гостиная в стиле модерн
    Проект 3к.кв. ЖК "Волжская Ривьера" , Студия дизайна интерьера REALDESIGN Студия дизайна интерьера REALDESIGN Гостиная в стиле модерн
    +14
    Проект 3к.кв. ЖК "Волжская Ривьера"
    Проект 2к. кв. ЖК "Атмосфера" , Студия дизайна интерьера REALDESIGN Студия дизайна интерьера REALDESIGN Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Проект 2к. кв. ЖК "Атмосфера" , Студия дизайна интерьера REALDESIGN Студия дизайна интерьера REALDESIGN Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Проект 2к. кв. ЖК "Атмосфера" , Студия дизайна интерьера REALDESIGN Студия дизайна интерьера REALDESIGN Гардеробная в эклектичном стиле
    +19
    Проект 2к. кв. ЖК "Атмосфера"
    Проект 1к.кв по ул. Куликова , Студия дизайна интерьера REALDESIGN Студия дизайна интерьера REALDESIGN Маленькие кухни
    Проект 1к.кв по ул. Куликова , Студия дизайна интерьера REALDESIGN Студия дизайна интерьера REALDESIGN Маленькие кухни
    Проект 1к.кв по ул. Куликова , Студия дизайна интерьера REALDESIGN Студия дизайна интерьера REALDESIGN Гостиная в скандинавском стиле
    +4
    Проект 1к.кв по ул. Куликова

    Чёрный пояс по планировке

    Интересный проект в любом бюджете

    Полный цикл работ:от проектирования до реализации

    Создадим проект за 5 рабочих дней.

    Гарантии на все виды отделочных работ.


    Услуги
    • Разработка нескольких вариантов планировочных решений
    • 3д визуализации будущего интерьера
    • Составление пакета рабочей документации
    • Комплектация объекта (подбор и закупка отделочных материалов)
    • Авторский надзор (ведение контроля над визуальной реализацией проекта)
    • Воплощение всех задумок дизайнера и заказчика в реальность
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    Победы, 56/1
    414000 Астрахань
    Россия
    +7-9171990573 vk.link/realdesign30
    Законное владение

    г. Астрахань ул. Победы д. 56/1 офис 308

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