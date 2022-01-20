Чёрный пояс по планировке
Интересный проект в любом бюджете
Полный цикл работ:от проектирования до реализации
Создадим проект за 5 рабочих дней.
Гарантии на все виды отделочных работ.
- Услуги
- Разработка нескольких вариантов планировочных решений
- 3д визуализации будущего интерьера
- Составление пакета рабочей документации
- Комплектация объекта (подбор и закупка отделочных материалов)
- Авторский надзор (ведение контроля над визуальной реализацией проекта)
- Воплощение всех задумок дизайнера и заказчика в реальность
- Регионы обслуживания
- Россия
- Адрес
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Победы, 56/1
414000 Астрахань
Россия
+7-9171990573 vk.link/realdesign30
Законное владение
г. Астрахань ул. Победы д. 56/1 офис 308