Дизайн-бюро талантливых людей, создающих уникальные интерьеры жилой и коммерческой недвижимости любой сложности. Многолетний опыт реализации проектов, доведении ремонта до идеально итога, а также индивидуальные решения: авторский декор в каждый проект. Гарантируем результат, который в полной мере будет отвечать вашим пожеланиям.
- Услуги
- Дизайн жилой и коммерческой недвижимости под ключ
- Регионы обслуживания
- Работаем по всей России и дистанционно
- Адрес
-
Симоновский вал 11
109044 Москва
Россия
+7-9255907757 www.carminehome.com