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Дизайн-бюро Carmine home (Кармин хоум)
Дизайнеры интерьера Москва
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    • Дизайн-бюро талантливых людей, создающих уникальные интерьеры жилой и коммерческой недвижимости любой сложности. Многолетний опыт реализации проектов, доведении ремонта до идеально итога, а также индивидуальные решения: авторский декор в каждый проект. Гарантируем результат, который в полной мере будет отвечать вашим пожеланиям.
    Услуги
    Дизайн жилой и коммерческой недвижимости под ключ
    Регионы обслуживания
    Работаем по всей России и дистанционно
    Адрес
    Симоновский вал 11
    109044 Москва
    Россия
    +7-9255907757 www.carminehome.com
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