Дизайн-бюро талантливых людей, создающих уникальные интерьеры жилой и коммерческой недвижимости любой сложности. Многолетний опыт реализации проектов, доведении ремонта до идеально итога, а также индивидуальные решения: авторский декор в каждый проект. Гарантируем результат, который в полной мере будет отвечать вашим пожеланиям.

Услуги Дизайн жилой и коммерческой недвижимости под ключ Регионы обслуживания Работаем по всей России и дистанционно Адрес Симоновский вал 11

109044 Москва

Россия

+7-9255907757 www.carminehome.com