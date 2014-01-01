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I AM NOVO
Дизайнеры интерьера Большой Сочи
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК Глэйд , I AM NOVO I AM NOVO Гостиная в стиле лофт
    ЖК Глэйд , I AM NOVO I AM NOVO Спальня в стиле лофт
    ЖК Глэйд , I AM NOVO I AM NOVO Кухня в стиле лофт
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    ЖК Глэйд

    Анастасия Матина – дизайнер интерьеров с многолетним опытом работы.

    Целеустремленная, жизнерадостная, творческая личность.

    Креативные и красивые вещи всегда привлекали моё внимание.

    Занимаюсь разработкой дизайн проектов, архитектурным дизайном (от простого до сложного.)

    •  жилых (квартиры,дома…)
    • торговых (рестораны, салоны красоты…)
    • административных (офисы…) зданий.

    Ваши мечты станут реальностью. К каждому клиенту подхожу индивидуально.

    Делаю интерьер не просто психологически “полезным”, но и красивым, что тоже немаловажно, ведь дизайн и психология по своей сути неразделимы. Поэтому, создаю уникальные интерьеры.

    Услуги
    • Дизайнпроект
    • Авторский надзор
    • ремонт под ключ
    • комплетация
    • дизайн интерьера
    • дизайн экстерьера
    • дизайн проект под ключ
    Регионы обслуживания
    • Большой Сочи
    • Москва
    • Екатеринбург
    • Санкт Петербург
    Награды компании
    • Автор проектов окончила Российский Профессионально Педагогический Университет по специальности ” Дизайнер Интерьеров ”
    • Участвовала в различных международных и всероссийских конкурсах.
    • С 2014 года занимаюсь проектированием частных и общественных интерьеров в Сочи и других городах России.
    Адрес
    Комсомольская 1
    354000 Большой Сочи
    Россия
    +7-9891660641 i-am-novo.ru
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