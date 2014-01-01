Анастасия Матина – дизайнер интерьеров с многолетним опытом работы.

Целеустремленная, жизнерадостная, творческая личность.

Креативные и красивые вещи всегда привлекали моё внимание.

Занимаюсь разработкой дизайн проектов, архитектурным дизайном (от простого до сложного.)

жилых (квартиры,дома…)

торговых (рестораны, салоны красоты…)

административных (офисы…) зданий.

Ваши мечты станут реальностью. К каждому клиенту подхожу индивидуально.

Делаю интерьер не просто психологически “полезным”, но и красивым, что тоже немаловажно, ведь дизайн и психология по своей сути неразделимы. Поэтому, создаю уникальные интерьеры.