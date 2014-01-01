Анастасия Матина – дизайнер интерьеров с многолетним опытом работы.
Целеустремленная, жизнерадостная, творческая личность.
Креативные и красивые вещи всегда привлекали моё внимание.
Занимаюсь разработкой дизайн проектов, архитектурным дизайном (от простого до сложного.)
- жилых (квартиры,дома…)
- торговых (рестораны, салоны красоты…)
- административных (офисы…) зданий.
Ваши мечты станут реальностью. К каждому клиенту подхожу индивидуально.
Делаю интерьер не просто психологически “полезным”, но и красивым, что тоже немаловажно, ведь дизайн и психология по своей сути неразделимы. Поэтому, создаю уникальные интерьеры.
- Услуги
- Дизайнпроект
- Авторский надзор
- ремонт под ключ
- комплетация
- дизайн интерьера
- дизайн экстерьера
- дизайн проект под ключ
- Регионы обслуживания
- Большой Сочи
- Москва
- Екатеринбург
- Санкт Петербург
- Награды компании
- Автор проектов окончила Российский Профессионально Педагогический Университет по специальности ” Дизайнер Интерьеров ”
- Участвовала в различных международных и всероссийских конкурсах.
- С 2014 года занимаюсь проектированием частных и общественных интерьеров в Сочи и других городах России.
- Адрес
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Комсомольская 1
354000 Большой Сочи
Россия
+7-9891660641 i-am-novo.ru