Суминов Кирилл индивидуальный дизайнер интерьера. Моя задача создать стильный и удобный интерьер для Вашей жизни!

Профессиональная работа, как с жилыми, так и с коммерческими помещениями.

Предоставляю полный спектр услуг:

Планировочные решения Дизайн концепт и реалистичная 3D визуализация Полный комплект рабочей документации Комплектация чистовых материалов и мебели Авторский надзор

Индивидуальный подход к каждому клиенту, выполнение установленных сроков, гибкая ценовая политика.