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SUMINOV DESIGN
Дизайнеры Бишкек
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Двухэтажный дом 200кв.м, SUMINOV DESIGN SUMINOV DESIGN Гостиная в стиле минимализм
    Двухэтажный дом 200кв.м, SUMINOV DESIGN SUMINOV DESIGN Гостиная в стиле минимализм
    Двухэтажный дом 200кв.м, SUMINOV DESIGN SUMINOV DESIGN Гостиная в стиле минимализм
    +32
    Двухэтажный дом 200кв.м
    Квартира 230 кв.м в центре города, SUMINOV DESIGN SUMINOV DESIGN Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Квартира 230 кв.м в центре города, SUMINOV DESIGN SUMINOV DESIGN Гостиная в стиле минимализм
    Квартира 230 кв.м в центре города, SUMINOV DESIGN SUMINOV DESIGN Гостиная в стиле минимализм
    +53
    Квартира 230 кв.м в центре города

    Суминов Кирилл индивидуальный дизайнер интерьера. Моя задача создать стильный и удобный интерьер для Вашей жизни!

    Профессиональная работа, как с жилыми, так и с коммерческими помещениями.

    Предоставляю полный спектр услуг:

    1. Планировочные решения
    2. Дизайн концепт и реалистичная 3D визуализация
    3. Полный комплект рабочей документации
    4. Комплектация чистовых материалов и мебели
    5. Авторский надзор

    Индивидуальный подход к каждому клиенту, выполнение установленных сроков, гибкая ценовая политика.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Авторский надзор
    • Ремонт
    • Дизайн общественных помещений
    Регионы обслуживания
    Бишкек Москва
    Адрес
    720051 Бишкек
    Кыргызстан
    +996-555508722
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