Суминов Кирилл индивидуальный дизайнер интерьера. Моя задача создать стильный и удобный интерьер для Вашей жизни!
Профессиональная работа, как с жилыми, так и с коммерческими помещениями.
Предоставляю полный спектр услуг:
- Планировочные решения
- Дизайн концепт и реалистичная 3D визуализация
- Полный комплект рабочей документации
- Комплектация чистовых материалов и мебели
- Авторский надзор
Индивидуальный подход к каждому клиенту, выполнение установленных сроков, гибкая ценовая политика.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Авторский надзор
- Ремонт
- Дизайн общественных помещений
- Регионы обслуживания
- Бишкек Москва
- Адрес
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720051 Бишкек
Кыргызстан
+996-555508722