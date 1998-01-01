OUVET - это бутик декора и подарков премиум сегмента.
Мы предлагаем самые актуальные и необычные предметы декора для Ваших апартаментов, дома и офиса.
Мы сотрудничаем напрямую с ведущими фабриками мира, все товары имеют оригинальные происхождение.
Мы предлагаем лучшие цены и приятные сроки доставки, так как продаем товары имеющиеся в наличии на них складах.
В нашем ассортименте представлены предметы декора разных стилей, предназначения и ценовых категорий, которые для Вашего удобства скомпонованы в тематические подборки.
Вы можете оформить заказ или задавать нам вопросы удобным Вам способом : в чате сайта, в WhatsApp, мессенджер FaceBook, личные сообщения Instagram, чат в Telegram и наши консультанты помогут Вам.
- Услуги
- Комплектация проектов
- Регионы обслуживания
- москва
- Адрес
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Фрунзенская набережная, 26
119146 москва
Россия
+7-9165057060 www.ouvet.ru