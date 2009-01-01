7 способов выбрать правильный дом для вас

У каждого человека рано или поздно появляется та самая ситуация, когда приходит время покупать или строить свой собственный загородный дом. Это может быть как постройка собственного поместья на многие поколения вперед, так и покуп…

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