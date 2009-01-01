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ARCHDUET&amp;DA
Архитекторы Москва
Обзор 16Проекты (16) 2Книги идей (2)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Концепт спальной комнаты в стиле лофт, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Спальня в стиле лофт
    Концепт спальной комнаты в стиле лофт, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Спальня в стиле лофт
    Концепт спальной комнаты в стиле лофт, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Спальня в стиле лофт
    +1
    Концепт спальной комнаты в стиле лофт
    Баня, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Гостиная в рустикальном стиле Дерево Бежевый
    Баня, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Столовая комната в рустикальном стиле Дерево Бежевый
    Баня, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Ванная комната в рустикальном стиле Бежевый
    +5
    Баня
    Офис "Евротрейд", ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Конференц-центры в стиле минимализм Белый
    Офис "Евротрейд", ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Конференц-центры в стиле минимализм Белый
    Офис "Евротрейд", ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Конференц-центры в стиле минимализм Белый
    +7
    Офис "Евротрейд"
    Детские комнаты, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Спальни для девочек
    Детские комнаты, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Спальни для девочек
    Детские комнаты, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Спальни для девочек
    +3
    Детские комнаты
    Домик в Аржаниках, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Гостиная в стиле кантри
    Домик в Аржаниках, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Гостиная в стиле кантри
    Домик в Аржаниках, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Гостиная в стиле кантри
    +13
    Домик в Аржаниках
    Коттедж в Барвихе, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Гостиная в классическом стиле
    Коттедж в Барвихе, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Кухня в классическом стиле
    Коттедж в Барвихе, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Гостиная в классическом стиле
    +11
    Коттедж в Барвихе
    Показать все 16 проекты

    Дизайн интерьеров.Архитектурное бюро "ARCHDUET&DA" разработает для Вас уникальный дизайн жилых и коммерческих помещений.E-mail: bureau@archduet.ru

    Услуги
    • Дизайн частных
    • общественных и офисных интерьеров. Проектирование домов.
    Регионы обслуживания
    • Москва и область. Швейцария
    • германия
    • Голландия
    • Япония.
    Награды компании
    • «Объективности внутри – 2009» — 2-е место в номинации «Проект общественного интерьера»
    • V Международный архитектурный конкурс «Офисное пространство: креатив, технологии, инновации», 2010 — 3-е место в номинации «Архивоплощение» «Офис компании Евротрейд управление активами»
    • «BEST OFFICE AWARDS 2012» — Номинанты на главный приз.
    • «INTERIA AWARDS 2013» — Главный приз года. Победитель в номинации «Новаторство в интерьере» Квартира от 150 м2. «Квартира в ЖК «Город Яхт»
    • «PINWIN 2013» — Победитель конкурса «Лучший интерьер спальни»
    • «Качественная Архитектура 2014»
    • «Best of houzz 2017» «Один из самых популярных проектов»
    Адрес
    Никольская ул. 4 стр.5
    109012 Москва
    Россия
    +7-9031082009 archduet.ru
    Законное владение

    Москва, Никольская ул. 4 стр.5

    Отзыв

    galene.official galene.official
    Хочу поблагодарить бюро ARCHDUET&DA за профессионально выполненный дизайн-проект моей квартиры. Все было сделано в срок, четко и профессионально. Искала дизайнера я долго. И очень рада, что мои друзья посоветовали Вас. Ваше бюро обладает такими   качествами как  профессионализм, великолепное чувство стиля и четкое исполнение данных обещаний. Хочу пожелать Вам творческих удач, интересных, захватывающих проектов и приятных во всех отношениях заказчиков!
    больше 4 лет назад
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