Дизайн интерьеров.Архитектурное бюро "ARCHDUET&DA" разработает для Вас уникальный дизайн жилых и коммерческих помещений.E-mail: bureau@archduet.ru
- Услуги
- Дизайн частных
- общественных и офисных интерьеров. Проектирование домов.
- Регионы обслуживания
- Москва и область. Швейцария
- германия
- Голландия
- Япония.
- Награды компании
- «Объективности внутри – 2009» — 2-е место в номинации «Проект общественного интерьера»
- V Международный архитектурный конкурс «Офисное пространство: креатив, технологии, инновации», 2010 — 3-е место в номинации «Архивоплощение» «Офис компании Евротрейд управление активами»
- «BEST OFFICE AWARDS 2012» — Номинанты на главный приз.
- «INTERIA AWARDS 2013» — Главный приз года. Победитель в номинации «Новаторство в интерьере» Квартира от 150 м2. «Квартира в ЖК «Город Яхт»
- «PINWIN 2013» — Победитель конкурса «Лучший интерьер спальни»
- «Качественная Архитектура 2014»
- «Best of houzz 2017» «Один из самых популярных проектов»
- Адрес
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Никольская ул. 4 стр.5
109012 Москва
Россия
+7-9031082009 archduet.ru
Москва, Никольская ул. 4 стр.5