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Людмила Радушкина
Дизайнеры интерьера Казань
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • ЖК Пять звёзд , Людмила Радушкина Людмила Радушкина Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    ЖК Пять звёзд , Людмила Радушкина Людмила Радушкина Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    ЖК Пять звёзд , Людмила Радушкина Людмила Радушкина Гостиная в классическом стиле
    +17
    ЖК Пять звёзд
    ЖК Норвежский, 88 кв.м, Людмила Радушкина Людмила Радушкина Гостиная в стиле модерн
    ЖК Норвежский, 88 кв.м, Людмила Радушкина Людмила Радушкина Кухня в стиле модерн
    ЖК Норвежский, 88 кв.м, Людмила Радушкина Людмила Радушкина Гостиная в стиле модерн
    +13
    ЖК Норвежский, 88 кв.м
    ЖК АртСити, студия 40 кв.м, Людмила Радушкина Людмила Радушкина Кухня в скандинавском стиле
    ЖК АртСити, студия 40 кв.м, Людмила Радушкина Людмила Радушкина двери
    ЖК АртСити, студия 40 кв.м, Людмила Радушкина Людмила Радушкина Гостиная в скандинавском стиле
    +10
    ЖК АртСити, студия 40 кв.м

    Создаю счастливые интерьеры для вашей жизни. 18 лет занимаюсь любимым делом.


    Веду проект вместе с Вами от мечты до реализации : визуализация, чертежи, комплектация отделочными материалами и мебелью, авторский надзор.


    Работаю с пространствами не менее 50 кв.м, в современном и неоклассическом стиле, которые прослужат Вам долгие годы.


    На консультациях провожу распаковку вашей личности. Благодаря этому погружаюсь в ваши представления о комфорте и красоте. Создаю проекты под ваш характер и предпочтения. Все заботы беру на себя, а наслаждение остаётся Вам.


    Я обожаю , когда бетонные стены превращаются в уютно и эстетичное пространство. Я вижу, как меняется качество жизни, вижу довольные лица заказчиков. И от этого хочется творить больше и лучше

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Казань
    Адрес
    420021 Казань
    Россия
    +7-9173967619 radushkinadesign.tilda.ws
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