Создаю счастливые интерьеры для вашей жизни. 18 лет занимаюсь любимым делом.
Веду проект вместе с Вами от мечты до реализации : визуализация, чертежи, комплектация отделочными материалами и мебелью, авторский надзор.
Работаю с пространствами не менее 50 кв.м, в современном и неоклассическом стиле, которые прослужат Вам долгие годы.
На консультациях провожу распаковку вашей личности. Благодаря этому погружаюсь в ваши представления о комфорте и красоте. Создаю проекты под ваш характер и предпочтения. Все заботы беру на себя, а наслаждение остаётся Вам.
Я обожаю , когда бетонные стены превращаются в уютно и эстетичное пространство. Я вижу, как меняется качество жизни, вижу довольные лица заказчиков. И от этого хочется творить больше и лучше
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Казань
- Адрес
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420021 Казань
Россия
+7-9173967619 radushkinadesign.tilda.ws