Создаю счастливые интерьеры для вашей жизни. 18 лет занимаюсь любимым делом.





Веду проект вместе с Вами от мечты до реализации : визуализация, чертежи, комплектация отделочными материалами и мебелью, авторский надзор.





Работаю с пространствами не менее 50 кв.м, в современном и неоклассическом стиле, которые прослужат Вам долгие годы.





На консультациях провожу распаковку вашей личности. Благодаря этому погружаюсь в ваши представления о комфорте и красоте. Создаю проекты под ваш характер и предпочтения. Все заботы беру на себя, а наслаждение остаётся Вам.





Я обожаю , когда бетонные стены превращаются в уютно и эстетичное пространство. Я вижу, как меняется качество жизни, вижу довольные лица заказчиков. И от этого хочется творить больше и лучше