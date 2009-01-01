Лаборатория архитектуры и дизайна «Projecto2» основана в 2009 году Екатериной Кисиной и Екатериной Фединой.

Это молодая творческая команда всегда открытая новым проектам . К любой новой задаче мы подходим с ответственностью и креативностью , мы создаем функциональные и гармоничные пространства, с использованием новых технологий и экологических материалов - отвечающие всем требованиям современного человека . Наши объекты выдержаны в основном современном стиле , с использованием архитектурных приемов в объемно планировочных решениях и дизайне. За годы существования лаборатории реализовано множество проектов. В том числе частные дома, гостиницы, рестораны, офисы, салоны красоты, частные интерьеры, магазины, шоурумы. Среди клиентов архитектурного бюро «Projecto2», такие компании как: «Parad», «Afi Development», «Лесная Инновационная Компания», «Ecco», а также крупные бизнесмены. Для нас важен не только результат, но и сам путь к достижению этого результата, чтобы необходимая цель была достигнута в оптимальный срок, с разумной экономией средств при строгом контроле всех промежуточных этапов и непрерывном диалоге с заказчиком. В нашей команде работают специалисты, среди которых - ведущие архитекторы, дизайнеры по интерьеру, инженеры, специалисты по трехмерному компьютерному моделированию. Наши принципы в организации рабочего процесса - гибкость, постоянный обмен информацией, командный дух - гарантируют атмосферу творчества и удовольствия от проделанной работы. Каждый день мы открываем новые грани в своей работе. Свою любовь к делу мы стремимся передать и нашим клиентам.