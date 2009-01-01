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Projecto2
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Colors_project, Projecto2 Projecto2 Гостиная в стиле минимализм
    Colors_project, Projecto2 Projecto2 Гостиная в стиле минимализм
    Colors_project, Projecto2 Projecto2 Кухня в стиле минимализм
    +7
    Colors_project
    Buddha_project, Projecto2 Projecto2 Гостиная в стиле минимализм
    Buddha_project, Projecto2 Projecto2 Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Buddha_project, Projecto2 Projecto2 Спальня в стиле минимализм
    +12
    Buddha_project
    Дизайн-проект квартира Остоженка, Projecto2 Projecto2 Детская комнатa в стиле минимализм
    Дизайн-проект квартира Остоженка, Projecto2 Projecto2 Кухня в стиле минимализм
    Дизайн-проект квартира Остоженка, Projecto2 Projecto2 Ванная комната в стиле минимализм
    +8
    Дизайн-проект квартира Остоженка

    Лаборатория архитектуры и дизайна «Projecto2» основана в 2009 году Екатериной Кисиной и Екатериной Фединой.

    Это молодая творческая команда всегда открытая новым проектам . К любой новой задаче мы подходим с ответственностью и креативностью , мы создаем функциональные и гармоничные пространства, с использованием новых технологий и экологических материалов - отвечающие всем требованиям современного человека . Наши объекты выдержаны в основном современном стиле , с использованием архитектурных приемов в объемно планировочных решениях и дизайне. За годы существования лаборатории реализовано множество проектов. В том числе частные дома, гостиницы, рестораны, офисы, салоны красоты, частные интерьеры, магазины, шоурумы. Среди клиентов архитектурного бюро «Projecto2», такие компании как: «Parad», «Afi Development», «Лесная Инновационная Компания», «Ecco», а также крупные бизнесмены. Для нас важен не только результат, но и сам путь к достижению этого результата, чтобы необходимая цель была достигнута в оптимальный срок, с разумной экономией средств при строгом контроле всех промежуточных этапов и непрерывном диалоге с заказчиком. В нашей команде работают специалисты, среди которых - ведущие архитекторы, дизайнеры по интерьеру, инженеры, специалисты по трехмерному компьютерному моделированию. Наши принципы в организации рабочего процесса - гибкость, постоянный обмен информацией, командный дух - гарантируют атмосферу творчества и удовольствия от проделанной работы. Каждый день мы открываем новые грани в своей работе. Свою любовь к делу мы стремимся передать и нашим клиентам.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Цветной бульвар
    107140 Москва
    Россия
    +7-9264023338

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