"Частная архитектура и интерьер - как костюм, сшитый в ателье: подходит по цене; идеально сидит на вас, не стесняя движений; выгодно подчеркивает достоинства; имеет актуальный дизайн; выражает вашу индивидуальность." Архитектор М.Чупров

В профессии с 1988 года. Проектирование в области индивидуальной и промышленной архитектуры, интерьеров жилых и общественных зданий. Два высших образования (техническое и архитектурное) позволяют на стадии концепции учитывать инженерные и конструктивные особенности зданий и частных жилых интерьерных пространств.