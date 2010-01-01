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CHM architect
Архитекторы Москва
Обзор 8Проекты (8) 4Книги идей (4)
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Проекты

Новый проект
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    • Дом из четырех морских 40ft-HC контейнеров - 2, CHM architect CHM architect Дома в стиле лофт
    Дом из четырех морских 40ft-HC контейнеров - 2, CHM architect CHM architect
    Дом из четырех морских 40ft-HC контейнеров - 2, CHM architect CHM architect Дома в стиле лофт
    +39
    Дом из четырех морских 40ft-HC контейнеров - 2
    Дом-L из четырех морских контейнеров , CHM architect CHM architect
    Дом-L из четырех морских контейнеров , CHM architect CHM architect
    Дом-L из четырех морских контейнеров , CHM architect CHM architect Дома в стиле минимализм
    +72
    Дом-L из четырех морских контейнеров
    Дом в стиле минимализм на побережье Черного моря. Москва, 2010г., CHM architect CHM architect Дома в стиле минимализм
    Дом в стиле минимализм на побережье Черного моря. Москва, 2010г., CHM architect CHM architect Дома в стиле минимализм
    Дом в стиле минимализм на побережье Черного моря. Москва, 2010г., CHM architect CHM architect Дома в стиле минимализм
    +44
    Дом в стиле минимализм на побережье Черного моря. Москва, 2010г.
    Минималистический лофт в жилом комплексе "Ньютон. Москва, 2015, CHM architect CHM architect Гостиная в стиле лофт
    Минималистический лофт в жилом комплексе "Ньютон. Москва, 2015, CHM architect CHM architect
    Минималистический лофт в жилом комплексе "Ньютон. Москва, 2015, CHM architect CHM architect
    +42
    Минималистический лофт в жилом комплексе "Ньютон. Москва, 2015
    Реконструкция и перепрофилирование промышленного здания 2011-2014, CHM architect CHM architect Дома в стиле лофт
    Реконструкция и перепрофилирование промышленного здания 2011-2014, CHM architect CHM architect
    Реконструкция и перепрофилирование промышленного здания 2011-2014, CHM architect CHM architect
    +25
    Реконструкция и перепрофилирование промышленного здания 2011-2014
    Концептуальная серия. "Чеснок №1", CHM architect CHM architect Дома в стиле минимализм
    Концептуальная серия. "Чеснок №1", CHM architect CHM architect Дома в стиле минимализм
    Концептуальная серия. "Чеснок №1", CHM architect CHM architect Дома в стиле минимализм
    +36
    Концептуальная серия. "Чеснок №1"
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    "Частная архитектура и интерьер - как костюм, сшитый в ателье: подходит по цене; идеально сидит на вас, не стесняя движений; выгодно подчеркивает достоинства; имеет актуальный дизайн; выражает вашу индивидуальность." Архитектор М.Чупров

     В профессии с 1988 года. Проектирование в области индивидуальной и промышленной архитектуры, интерьеров жилых и общественных зданий. Два высших образования (техническое и архитектурное) позволяют на стадии концепции учитывать инженерные и конструктивные особенности зданий и частных жилых интерьерных пространств.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Новороссийск
    • Россия
    • Хабаровск
    • Сочи
    Адрес
    Витра Вилладж
    142136 Москва
    Россия
    +7-9164199022 www.facebook.com/chm.architect

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