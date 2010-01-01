"Частная архитектура и интерьер - как костюм, сшитый в ателье: подходит по цене; идеально сидит на вас, не стесняя движений; выгодно подчеркивает достоинства; имеет актуальный дизайн; выражает вашу индивидуальность." Архитектор М.Чупров
В профессии с 1988 года. Проектирование в области индивидуальной и промышленной архитектуры, интерьеров жилых и общественных зданий. Два высших образования (техническое и архитектурное) позволяют на стадии концепции учитывать инженерные и конструктивные особенности зданий и частных жилых интерьерных пространств.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Новороссийск
- Россия
- Хабаровск
- Сочи
- Адрес
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Витра Вилладж
142136 Москва
Россия
+7-9164199022 www.facebook.com/chm.architect