Дизайн Студия Design 2K занимается разработкой дизайн-проектов интерьеров квартир и домов, а также реализацией проектов под ключ и комплектацией всеми материалами и мебелью.





Основатели Александра Кочул и Роман Корзун дипломированные специалисты, окончили Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А.Л. Штиглица.





С нами Вы получите профессиональную помощь в создании будущего интерьера. Мы постоянно обучаемся новому, идём в ногу с новыми технологиями. Например, вы сможете виртуально прогуляться по своему будущему интерьеру.





Мы ведём проект от концепции до клиннинга перед вашим заездом. Мы все берем на себя и освобождаем ваше время и нервы, чтобы вы смогли насладиться моментом переезда в свой идеальный дом.





С уважением, Александра Кочул и Роман Корзун!