Дизайн Студия Design 2K занимается разработкой дизайн-проектов интерьеров квартир и домов, а также реализацией проектов под ключ и комплектацией всеми материалами и мебелью.
Основатели Александра Кочул и Роман Корзун дипломированные специалисты, окончили Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А.Л. Штиглица.
С нами Вы получите профессиональную помощь в создании будущего интерьера. Мы постоянно обучаемся новому, идём в ногу с новыми технологиями. Например, вы сможете виртуально прогуляться по своему будущему интерьеру.
Мы ведём проект от концепции до клиннинга перед вашим заездом. Мы все берем на себя и освобождаем ваше время и нервы, чтобы вы смогли насладиться моментом переезда в свой идеальный дом.
С уважением, Александра Кочул и Роман Корзун!
- Услуги
- Дизайнер интерьера спб
- дизайн интерьера спб
- сопровождение ремонта
- дизайн квартир
- авторское сопровождение стройки
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург, Москва и Республика Крым
- Адрес
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Арцеуловская аллея, дом 23к1
197350 г Санкт-Петербург
Россия
+7-9817564642 design2k.aqulas.me