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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА DESIGN 2K
Дизайнеры интерьера г Санкт-Петербург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Загородный дом в классическом стиле, Санкт-Петербург, ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА DESIGN 2K ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА DESIGN 2K Гостиная в классическом стиле Керамика Бежевый
    Загородный дом в классическом стиле, Санкт-Петербург, ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА DESIGN 2K ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА DESIGN 2K Гостиная в классическом стиле Серебро / Золото Бежевый
    Загородный дом в классическом стиле, Санкт-Петербург, ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА DESIGN 2K ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА DESIGN 2K Гостиная в классическом стиле Керамика Бежевый
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    Загородный дом в классическом стиле, Санкт-Петербург

    Дизайн Студия Design 2K занимается разработкой дизайн-проектов интерьеров квартир и домов, а также реализацией проектов под ключ и комплектацией всеми материалами и мебелью.


    Основатели Александра Кочул и Роман Корзун дипломированные специалисты, окончили Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А.Л. Штиглица.


    С нами Вы получите профессиональную помощь в создании будущего интерьера. Мы постоянно обучаемся новому, идём в ногу с новыми технологиями. Например, вы сможете виртуально прогуляться по своему будущему интерьеру.


    Мы ведём проект от концепции до клиннинга перед вашим заездом. Мы все берем на себя и освобождаем ваше время и нервы, чтобы вы смогли насладиться моментом переезда в свой идеальный дом.


    С уважением, Александра Кочул и Роман Корзун!

    Услуги
    • Дизайнер интерьера спб
    • дизайн интерьера спб
    • сопровождение ремонта
    • дизайн квартир
    • авторское сопровождение стройки
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург, Москва и Республика Крым
    Адрес
    Арцеуловская аллея, дом 23к1
    197350 г Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9817564642 design2k.aqulas.me
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