ООО "ЭНГЭСОН" — первый поставщик финской металлочерепицы и официальный представитель концерна RUUKKI в Республике Беларусь





Компания более 20 лет продает продукцию концерна RUUKKI , который производит изделия на основе стали для стен и крыш, как для коммерческих зданий, так и для частных домов.

Мы являемся поставщиком высококачественных продуктов, систем и решений, разработанных с учетом принципов устойчивого развития и отвечающих самым высоким требованиям к долговечности в суровых условиях.

Специалисты компании будут с вами на протяжении всего проекта, они готовы помочь вам в любое время. Наша долгая история в области кровли и выдающееся качество экологически чистых и долговечных продуктов гарантируют вам беззаботную крышу, которая прослужит десятилетиями.