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Энгэсон официальный дилер RUUKKI
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    • ООО "ЭНГЭСОН" — первый поставщик финской металлочерепицы и официальный представитель концерна RUUKKI в Республике Беларусь


    Компания более 20 лет продает продукцию концерна RUUKKI ,  который производит  изделия на основе стали для стен и крыш, как для коммерческих зданий, так и для частных домов. 

    Мы являемся поставщиком высококачественных продуктов, систем и решений, разработанных с учетом принципов устойчивого развития и отвечающих самым высоким требованиям к долговечности в суровых условиях. 

    Специалисты компании будут с вами на протяжении всего проекта, они готовы помочь вам в любое время. Наша долгая история в области кровли и выдающееся качество экологически чистых и долговечных продуктов гарантируют вам беззаботную крышу, которая прослужит десятилетиями.

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    Регионы обслуживания
    Минск
    Адрес
    ул. Амураторская, 7, офис 10, 11, 11 А
    220004 Минск
    Беларусь
    +375-173631400 www.engeson.by
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