ООО "ЭНГЭСОН" — первый поставщик финской металлочерепицы и официальный представитель концерна RUUKKI в Республике Беларусь
Компания более 20 лет продает продукцию концерна RUUKKI , который производит изделия на основе стали для стен и крыш, как для коммерческих зданий, так и для частных домов.
Мы являемся поставщиком высококачественных продуктов, систем и решений, разработанных с учетом принципов устойчивого развития и отвечающих самым высоким требованиям к долговечности в суровых условиях.
Специалисты компании будут с вами на протяжении всего проекта, они готовы помочь вам в любое время. Наша долгая история в области кровли и выдающееся качество экологически чистых и долговечных продуктов гарантируют вам беззаботную крышу, которая прослужит десятилетиями.
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- Регионы обслуживания
- Минск
- Адрес
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ул. Амураторская, 7, офис 10, 11, 11 А
220004 Минск
Беларусь
+375-173631400 www.engeson.by