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Брилар Электромонтажная компания
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    • Профессиональные электромонтажные услуги от квалифицированных специалистов


    Компания «Брилар» предоставляет своим клиентам весь комплекс услуг по электроснабжению.

    Мы занимаемся:

    - устройством наружных и внутренних сетей электроснабжения;

    - осуществляем поставку и монтаж трансформаторных подстанций;

    - оказываем услуги по замене освещения, с предоставлением светотехнического расчета на объекты любого функционального назначения;

    - выполняем электромонтажные работы в квартирах, коттеджах, ремонт и новое строительство многоэтажных жилых домов, офисные помещения, складские комплексы, фабрики, производства, заводы, торговые объекты, супермаркеты, бизнес-центры;

    - аренда спец. техники, оборудования и инструментов для строительных и электромонтажных работ.


    Услуги
    • электромонтажная компания
    • электромонтажные работы
    • пусконаладочные работы
    • прокладка кабеля в земле
    • монтаж трансформаторных подстанций
    • монтаж наружного освещения
    • аренда погрузчика
    Регионы обслуживания
    Минск
    Адрес
    Самохваловичский сельсовет, деревня Русиновичи, 25-37
    223013 Минск
    Беларусь
    +375-298541912 brilar.by
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