Профессиональные электромонтажные услуги от квалифицированных специалистов
Компания «Брилар» предоставляет своим клиентам весь комплекс услуг по электроснабжению.
Мы занимаемся:
- устройством наружных и внутренних сетей электроснабжения;
- осуществляем поставку и монтаж трансформаторных подстанций;
- оказываем услуги по замене освещения, с предоставлением светотехнического расчета на объекты любого функционального назначения;
- выполняем электромонтажные работы в квартирах, коттеджах, ремонт и новое строительство многоэтажных жилых домов, офисные помещения, складские комплексы, фабрики, производства, заводы, торговые объекты, супермаркеты, бизнес-центры;
- аренда спец. техники, оборудования и инструментов для строительных и электромонтажных работ.
- Услуги
- электромонтажная компания
- электромонтажные работы
- пусконаладочные работы
- прокладка кабеля в земле
- монтаж трансформаторных подстанций
- монтаж наружного освещения
- аренда погрузчика
- Регионы обслуживания
- Минск
- Адрес
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Самохваловичский сельсовет, деревня Русиновичи, 25-37
223013 Минск
Беларусь
+375-298541912 brilar.by