Профессиональные электромонтажные услуги от квалифицированных специалистов





Компания «Брилар» предоставляет своим клиентам весь комплекс услуг по электроснабжению.

Мы занимаемся:

- устройством наружных и внутренних сетей электроснабжения;

- осуществляем поставку и монтаж трансформаторных подстанций;

- оказываем услуги по замене освещения, с предоставлением светотехнического расчета на объекты любого функционального назначения;

- выполняем электромонтажные работы в квартирах, коттеджах, ремонт и новое строительство многоэтажных жилых домов, офисные помещения, складские комплексы, фабрики, производства, заводы, торговые объекты, супермаркеты, бизнес-центры;

- аренда спец. техники, оборудования и инструментов для строительных и электромонтажных работ.



