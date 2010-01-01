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Студия Ксении Седой
Архитекторы Краснодар
Обзор 11Проекты (11) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн проект для 2х комнатной квартиры, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Спальня в стиле минимализм Бежевый
    Дизайн проект для 2х комнатной квартиры, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Спальня в стиле минимализм Бежевый
    Дизайн проект для 2х комнатной квартиры, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Спальня в стиле минимализм Бежевый
    +21
    Дизайн проект для 2х комнатной квартиры
    Дизайн морского интерьера трехкомнатной квартиры, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Спальня в эклектичном стиле Бирюзовый
    Дизайн морского интерьера трехкомнатной квартиры, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Спальня в эклектичном стиле Бирюзовый
    Дизайн морского интерьера трехкомнатной квартиры, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Спальня в эклектичном стиле Бирюзовый
    +22
    Дизайн морского интерьера трехкомнатной квартиры
    Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Спальня в стиле кантри Бежевый
    Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Спальня в стиле кантри Бежевый
    Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Спальня в стиле кантри Бежевый
    +20
    Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры
    Дизайн интерьера однокомнатной квартиры, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Спальня в стиле минимализм Зеленый
    Дизайн интерьера однокомнатной квартиры, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Спальня в стиле минимализм Бежевый
    Дизайн интерьера однокомнатной квартиры, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Кухня в стиле минимализм Белый
    +16
    Дизайн интерьера однокомнатной квартиры
    Общественные помещения, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Конференц-центры в стиле минимализм
    Общественные помещения, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Конференц-центры в стиле минимализм
    Общественные помещения, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Конференц-центры в стиле минимализм
    +17
    Общественные помещения
    Яркая однушка, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Спальня в эклектичном стиле
    Яркая однушка, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Спальня в эклектичном стиле
    Яркая однушка, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Спальня в эклектичном стиле
    +9
    Яркая однушка
    Показать все 11 проекты

     Дизайнер и архитектор Ксения Седая в каждом проекте создает неповторимый образ, сочетающий в себе индивидуальность клиента + эстетика архитектурных канонов.  Основной принцип работы студии заключается в создании архитектуры и интерьеров современных или классических, но всегда неустаревающих, а значит вечно ценных. Ксения Седая применяет архитектурный подход, будь то здание или интерьер, создавая среду обитания человека в виде объемно-пространственной композиции с учетом функциональности, комфорта, утонченной элегантности и эстетики. Индивидуальный подход к каждому клиенту, позволяет создать именно то , что хочется и заказчику и мне. Если вам близка наша философия и эстетика - будем рады с вами поработать.

    Услуги
    Разработка архитектурных проектов любого назначения – от коттеджей до универсальных коммерческих центров. Разработка авторского дизайн проекта для жилой и коммерческой недвижимости.
    Регионы обслуживания
    Вся Россия и Краснодар
    Награды компании
    • Бронзовый Диплом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края (2010г). 
    •  Золотой Диплом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края (2012г). 
    Адрес
    ул. Леваневского, 108
    350020 Краснодар
    Россия
    +7-9604952112 www.sedaya.info
    Законное владение

    г. Краснодар, ул. Леваневского, 108

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