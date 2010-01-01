Дизайнер и архитектор Ксения Седая в каждом проекте создает неповторимый образ, сочетающий в себе индивидуальность клиента + эстетика архитектурных канонов. Основной принцип работы студии заключается в создании архитектуры и интерьеров современных или классических, но всегда неустаревающих, а значит вечно ценных. Ксения Седая применяет архитектурный подход, будь то здание или интерьер, создавая среду обитания человека в виде объемно-пространственной композиции с учетом функциональности, комфорта, утонченной элегантности и эстетики. Индивидуальный подход к каждому клиенту, позволяет создать именно то , что хочется и заказчику и мне. Если вам близка наша философия и эстетика - будем рады с вами поработать.
- Услуги
- Разработка архитектурных проектов любого назначения – от коттеджей до универсальных коммерческих центров. Разработка авторского дизайн проекта для жилой и коммерческой недвижимости.
- Регионы обслуживания
- Вся Россия и Краснодар
- Награды компании
- Бронзовый Диплом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края (2010г).
- Золотой Диплом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края (2012г).
- Адрес
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ул. Леваневского, 108
350020 Краснодар
Россия
+7-9604952112 www.sedaya.info
г. Краснодар, ул. Леваневского, 108