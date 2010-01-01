Дизайнер и архитектор Ксения Седая в каждом проекте создает неповторимый образ, сочетающий в себе индивидуальность клиента + эстетика архитектурных канонов. Основной принцип работы студии заключается в создании архитектуры и интерьеров современных или классических, но всегда неустаревающих, а значит вечно ценных. Ксения Седая применяет архитектурный подход, будь то здание или интерьер, создавая среду обитания человека в виде объемно-пространственной композиции с учетом функциональности, комфорта, утонченной элегантности и эстетики. Индивидуальный подход к каждому клиенту, позволяет создать именно то , что хочется и заказчику и мне. Если вам близка наша философия и эстетика - будем рады с вами поработать.