Как охладить дом без кондиционера

Летняя жара способна вогнать в тоску кого угодно – даже в собственном доме от нее нет спасения. А между тем, постоянное нахождение в зоне высоких температур не только неприятно, но и опасно для здоровья – из-за потерь жидкости…

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