ILKINGURBANOV Studio является авторской студией дизайна Илькина Гурбанова, который вложил свой огромный опыт в профессиональный подход создания проектов.
Наша команда занимается разработкой проектов интерьера/ экстерьера / ландшафта жилого, коммерческого, общественного назначения. Наша Студия так же занимается “реализацией под ключ” разработанного дизайн - проекта. На нашем сайте и всех прилагающих страницах и аккаунтах используются работы исключительно созданные нашей студией. Мы придерживаемся справедливой и прозрачной ценовой политики, которая приятно удивляет наших клиентов. При Студии действуют центр обучения по различным сферам дизайна.
- Услуги
- concept elaboration
- 3D projecting
- 3d Visualizations & post production
- residential /commercial /public destination
- interior / exterior / landscape projects
- technical planning & AutoCAD Drawing
- Регионы обслуживания
- Baku
- Адрес
-
az1000 Baku
Азербайджан
+994-773338008 ilkingurbanov.com