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ILKIN GURBANOV Studio
Архитекторы Baku
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Фрагменты детских комнат в Баку, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Детская комната в стиле модерн
    Фрагменты детских комнат в Баку, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Детская комната в стиле модерн
    Фрагменты детских комнат в Баку, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Детская комната в стиле модерн
    +4
    Фрагменты детских комнат в Баку
    Квартира в Баку в скандинавском стиле, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира в Баку в скандинавском стиле, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира в Баку в скандинавском стиле, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Гостиная в скандинавском стиле
    +5
    Квартира в Баку в скандинавском стиле
    Квартира в Баку "Yeni Hayat", ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Столовая комната в стиле минимализм
    Квартира в Баку "Yeni Hayat", ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Столовая комната в стиле минимализм
    Квартира в Баку "Yeni Hayat", ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Столовая комната в стиле минимализм
    +3
    Квартира в Баку "Yeni Hayat"
    Квартира в Баку "Roseville", ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира в Баку "Roseville", ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Гостиная в классическом стиле
    Квартира в Баку "Roseville", ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Гостиная в классическом стиле
    +2
    Квартира в Баку "Roseville"
    Дизайн спальной комнаты в Баку, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Спальня в стиле модерн
    Дизайн спальной комнаты в Баку, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Спальня в стиле модерн
    Дизайн спальной комнаты в Баку
    WOODEN KITCHEN, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Кухня в рустикальном стиле
    WOODEN KITCHEN, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Кухня в рустикальном стиле
    WOODEN KITCHEN, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Кухня в рустикальном стиле
    +1
    WOODEN KITCHEN
    Показать все 13 проекты

    ILKINGURBANOV Studio является авторской студией дизайна Илькина Гурбанова, который вложил свой огромный опыт в  профессиональный подход создания проектов.

    Наша команда занимается разработкой проектов интерьера/ экстерьера / ландшафта жилого, коммерческого, общественного назначения. Наша Студия так же занимается “реализацией под ключ” разработанного дизайн - проекта. На нашем сайте и всех прилагающих страницах и аккаунтах используются работы исключительно созданные нашей студией. Мы придерживаемся справедливой и прозрачной ценовой политики, которая приятно удивляет наших клиентов. При Студии действуют центр обучения по различным сферам дизайна.

    Услуги
    • concept elaboration
    • 3D projecting
    • 3d Visualizations & post production
    • residential /commercial /public destination
    • interior / exterior / landscape projects
    • technical planning & AutoCAD Drawing
    Регионы обслуживания
    Baku
    Адрес
    az1000 Baku
    Азербайджан
    +994-773338008 ilkingurbanov.com

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