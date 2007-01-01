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Hogart Design
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Кабинет директора., Hogart Design Hogart Design Конференц-центры в эклектичном стиле
    Кабинет директора., Hogart Design Hogart Design Конференц-центры в эклектичном стиле
    Кабинет директора., Hogart Design Hogart Design Конференц-центры в эклектичном стиле
    +3
    Кабинет директора.
    магазин-кофейня , Hogart Design Hogart Design Конференц-центры в стиле лофт
    магазин-кофейня , Hogart Design Hogart Design Конференц-центры в стиле лофт
    магазин-кофейня , Hogart Design Hogart Design Конференц-центры в стиле лофт
    +22
    магазин-кофейня
    БЦ, Hogart Design Hogart Design Конференц-центры в стиле минимализм
    БЦ, Hogart Design Hogart Design Конференц-центры в стиле минимализм
    БЦ, Hogart Design Hogart Design Конференц-центры в стиле минимализм
    +1
    БЦ
    ЖК"НоваяВысота", Hogart Design Hogart Design Дома в эклектичном стиле
    ЖК"НоваяВысота", Hogart Design Hogart Design Дома в эклектичном стиле
    ЖК"НоваяВысота", Hogart Design Hogart Design Дома в эклектичном стиле
    +1
    ЖК"НоваяВысота"
    ЖК "Маршал", Hogart Design Hogart Design Дома в стиле минимализм
    ЖК "Маршал", Hogart Design Hogart Design Дома в стиле минимализм
    ЖК "Маршал", Hogart Design Hogart Design Дома в стиле минимализм
    +3
    ЖК "Маршал"
    Porn_interior, Hogart Design Hogart Design Кухня в стиле минимализм
    Porn_interior, Hogart Design Hogart Design Балкон и терраса в стиле минимализм
    Porn_interior, Hogart Design Hogart Design Столовая комната в стиле минимализм
    +2
    Porn_interior
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    Interior designer and the Environment

    Услуги
    • • Дизайн/Оформление; • Проектирование
    • Архитектура; • Выполнение и разработка дизайн-проекта (интерьер
    • экстерьер
    • ландшафт): – 3d визуализация (архитектурная
    • предметная
    • интерьерная визуализации); – подбор материалов; – общение с заказчиком; – выполнение рабочих чертежей; – авторское сопровождение проекта.
    Регионы обслуживания
    РФ и Краснодар
    Награды компании
    Дипломы и благодарственные письма.
    Адрес
    Нестерова 71
    350090 Краснодар
    Россия
    +7-9615035416 www.behance.net/RomanGurbich
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