Interior designer and the Environment
- Услуги
- • Дизайн/Оформление; • Проектирование
- Архитектура; • Выполнение и разработка дизайн-проекта (интерьер
- экстерьер
- ландшафт): – 3d визуализация (архитектурная
- предметная
- интерьерная визуализации); – подбор материалов; – общение с заказчиком; – выполнение рабочих чертежей; – авторское сопровождение проекта.
- Регионы обслуживания
- РФ и Краснодар
- Награды компании
- Дипломы и благодарственные письма.
- Адрес
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Нестерова 71
350090 Краснодар
Россия
+7-9615035416 www.behance.net/RomanGurbich