Компания предлагает уборку помещений, домов, офиса. Можно выполнить недорогую генеральную уборку помещений, что обычно производится весной и осенью. Также уборщики компании могут выполнять уборку на периодической основе. Можно сделать мойку фасадов, окон, общих помещений подъезда недорого. С помощью специальных средств уборщики сделают химчистку мягкой мебели Ковров, а также салонов автомобилей. Отдельной услугой является уборка помещений после ремонта. После реконструкции или строительство остаётся много пыли, строительного мусора, который нужно убирать с помощью специальных средств.