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Clean-Mont
Уборка помещений Санкт-Петербург
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    • Компания предлагает уборку помещений, домов, офиса. Можно выполнить недорогую генеральную уборку помещений, что обычно производится весной и осенью. Также уборщики компании могут выполнять уборку на периодической основе. Можно сделать мойку фасадов, окон, общих помещений подъезда недорого. С помощью специальных средств уборщики сделают химчистку мягкой мебели Ковров, а также салонов автомобилей. Отдельной услугой является уборка помещений после ремонта. После реконструкции или строительство остаётся много пыли, строительного мусора, который нужно убирать с помощью специальных средств.

    Услуги
    • Клиринговые услуги
    • уборка помещений
    • химчистка мягкой мебели Ковров
    • химчистка салона автомобиля
    Регионы обслуживания
    Санкт Петербург и Санкт-Петербург
    Адрес
    ул. Ждановская, 29
    197374 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9119212027 clean-mont.ru
    Законное владение

    197374, Санкт-Петербург, ул. Ждановская, 29

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