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Дома На Века Строительство домов из оцилиндрованного бревна
Строители Санкт-Петербург
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    • Производство и строительство домов из оцилиндрованного бревна в Лениградской области.


    Дома из оцилиндрованного бревна – это не только красивые, но также комфортные сооружения из экологически чистого материала

    Для создания бревна мы используем только хвойные породы деревьев, благодаря чему дома отличаются длительной эксплуатацией. 

    Обратившись к нам, вы получаете полное сопровождение, начиная от создания проекта и заканчивая принятием готового сооружения под ключ. 

    Огромное преимущество нашей компании в том, что мы самостоятельно производим пиломатериалы.

    Мы самостоятельно отбираем лес, обрабатываем бревна, благодаря чему можем гарантировать высокое качество.

    Услуги
    • оцилиндрованное бревно
    • Строительство домов из оцилиндрованного бревна
    • дома из оцилиндрованного бревна
    • сруб бани
    • бани из оцилиндрованного бревна
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Мурманское шоссе, 12-й километр, уч3
    188689 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9922305537 domanaveka.com
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