Производство и строительство домов из оцилиндрованного бревна в Лениградской области.
Дома из оцилиндрованного бревна – это не только красивые, но также комфортные сооружения из экологически чистого материала
Для создания бревна мы используем только хвойные породы деревьев, благодаря чему дома отличаются длительной эксплуатацией.
Обратившись к нам, вы получаете полное сопровождение, начиная от создания проекта и заканчивая принятием готового сооружения под ключ.
Огромное преимущество нашей компании в том, что мы самостоятельно производим пиломатериалы.
Мы самостоятельно отбираем лес, обрабатываем бревна, благодаря чему можем гарантировать высокое качество.
- Услуги
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- Строительство домов из оцилиндрованного бревна
- дома из оцилиндрованного бревна
- сруб бани
- бани из оцилиндрованного бревна
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Мурманское шоссе, 12-й километр, уч3
188689 Санкт-Петербург
Россия
+7-9922305537 domanaveka.com