Производство и строительство домов из оцилиндрованного бревна в Лениградской области.





Дома из оцилиндрованного бревна – это не только красивые, но также комфортные сооружения из экологически чистого материала

Для создания бревна мы используем только хвойные породы деревьев, благодаря чему дома отличаются длительной эксплуатацией.

Обратившись к нам, вы получаете полное сопровождение, начиная от создания проекта и заканчивая принятием готового сооружения под ключ.

Огромное преимущество нашей компании в том, что мы самостоятельно производим пиломатериалы.

Мы самостоятельно отбираем лес, обрабатываем бревна, благодаря чему можем гарантировать высокое качество.