Изготавливаем металлические навесы, откатные ворота занимаемся производством штакетника
Обеспечение безопасности и комфорта - один из главнейших аспектов обустройства загородного участка.
Осуществляем производство штакетника металлического из качественных, сертифицированных материалов
Наша компания осуществляет изготовление откатных ворот под ключ.
Также наша компания производит навесы под ключ и осуществляет установку навесов из поликарбоната
Навесы - эффективная дополнительная защита от атмосферных осадков, от прямого ультрафиолетового излучения.
- Услуги
- Металлические навесы
- навесы для дачи
- откатные ворота
- металлический штакетник
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Выборгское шоссе 212 офис 10с
194362 Санкт-Петербург
Россия
+7-9500135333 naves-zabor-spb.ru