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Naves-Zabor Металлические навесы и заборы
Заборы и ворота Санкт-Петербург
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    • Изготавливаем металлические навесы, откатные ворота занимаемся производством штакетника


    Обеспечение безопасности и комфорта - один из главнейших аспектов обустройства загородного участка.  

    Осуществляем производство штакетника металлического из качественных, сертифицированных материалов

    Наша компания осуществляет изготовление откатных ворот под ключ.

    Также наша компания производит навесы под ключ и осуществляет установку навесов из поликарбоната

    Навесы - эффективная дополнительная защита от атмосферных осадков, от прямого ультрафиолетового излучения.

    Услуги
    • Металлические навесы
    • навесы для дачи
    • откатные ворота
    • металлический штакетник
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Выборгское шоссе 212 офис 10с
    194362 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9500135333 naves-zabor-spb.ru
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