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Частный дизайнер Соловьева Юлия
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

Новый проект
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    • Мягкость красок (300 м²), Частный дизайнер Соловьева Юлия Частный дизайнер Соловьева Юлия ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Мягкость красок (300 м²), Частный дизайнер Соловьева Юлия Частный дизайнер Соловьева Юлия ГостинаяАксессуары и декорации
    Мягкость красок (300 м²), Частный дизайнер Соловьева Юлия Частный дизайнер Соловьева Юлия Столовая комнатаОсвещение
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    Мягкость красок (300 м²)

    Меня зовут Юлия Соловьева. Я занимаюсь частной практикой в сфере дизайна интерьера и очень этому рада, поскольку обожаю придумывать, продумывать и воплощать.

    В 2009 году я окончила шестилетнее обучение и получила высшее образование в Cлавянском Международном институте по специальности «Дизайнер интерьера и архитектурной среды», но не останавливаюсь на этом и часто посещаю лекции, мастер классы и всевозможные выставки. Я люблю быть в курсе прошедших, настоящих, будущих тенденциях моды в области дизайна, узнавать о новых материалах и вещах. Мне нравится улавливать и отражать желания клиентов, собирая для них интерьер, в котором они чувствуют себя «как дома». Эстетика, любовь, комфорт и благородство — это главные составляющие моей философии в работе.

    Услуги
    • Составление технического задания для поставщиков
    • Поиск и подбор поставщиков
    • изготовителей
    • Проведение тендеров на поставки
    • Подготовка и проверка счетов в трех вариантах стоимости
    • 3D визуализация
    • Проверка договоров
    • Сопровождение оплаты закупки
    • Выезды на объект с изготовителями
    • Получение технического задания
    • спецификаций для строителей от поставщиков
    • Утверждения выкрасов
    • Контроль складирования
    • Контроль доставки
    • отгрузки и приемки
    • составление рекламации
    • Организация по взаимодействию участников ремонта
    • декорирование
    • Контроль правильности исполнения проектных решений
    • Переговоры с субподрядчиками
    • Решение форс – мажорных обстоятельств
    • Отслеживание соблюдения сроков выполнения работ
    • Контроль процесса поставок отделочных материалов к сроку
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    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Самотечная д.7
    121059 Москва
    Россия
    +7-9175085277 sjull.com
    Законное владение

    Москва, ул. Самотечная д.7

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