Меня зовут Юлия Соловьева. Я занимаюсь частной практикой в сфере дизайна интерьера и очень этому рада, поскольку обожаю придумывать, продумывать и воплощать.
В 2009 году я окончила шестилетнее обучение и получила высшее образование в Cлавянском Международном институте по специальности «Дизайнер интерьера и архитектурной среды», но не останавливаюсь на этом и часто посещаю лекции, мастер классы и всевозможные выставки. Я люблю быть в курсе прошедших, настоящих, будущих тенденциях моды в области дизайна, узнавать о новых материалах и вещах. Мне нравится улавливать и отражать желания клиентов, собирая для них интерьер, в котором они чувствуют себя «как дома». Эстетика, любовь, комфорт и благородство — это главные составляющие моей философии в работе.
- Услуги
- Составление технического задания для поставщиков
- Поиск и подбор поставщиков
- изготовителей
- Проведение тендеров на поставки
- Подготовка и проверка счетов в трех вариантах стоимости
- 3D визуализация
- Проверка договоров
- Сопровождение оплаты закупки
- Выезды на объект с изготовителями
- Получение технического задания
- спецификаций для строителей от поставщиков
- Утверждения выкрасов
- Контроль складирования
- Контроль доставки
- отгрузки и приемки
- составление рекламации
- Организация по взаимодействию участников ремонта
- декорирование
- Контроль правильности исполнения проектных решений
- Переговоры с субподрядчиками
- Решение форс – мажорных обстоятельств
- Отслеживание соблюдения сроков выполнения работ
- Контроль процесса поставок отделочных материалов к сроку
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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ул. Самотечная д.7
121059 Москва
Россия
+7-9175085277 sjull.com
Москва, ул. Самотечная д.7