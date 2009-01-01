Меня зовут Юлия Соловьева. Я занимаюсь частной практикой в сфере дизайна интерьера и очень этому рада, поскольку обожаю придумывать, продумывать и воплощать.

В 2009 году я окончила шестилетнее обучение и получила высшее образование в Cлавянском Международном институте по специальности «Дизайнер интерьера и архитектурной среды», но не останавливаюсь на этом и часто посещаю лекции, мастер классы и всевозможные выставки. Я люблю быть в курсе прошедших, настоящих, будущих тенденциях моды в области дизайна, узнавать о новых материалах и вещах. Мне нравится улавливать и отражать желания клиентов, собирая для них интерьер, в котором они чувствуют себя «как дома». Эстетика, любовь, комфорт и благородство — это главные составляющие моей философии в работе.