Архитектурное бюро "Золотые головы" предоставляет услуги в области дизайна интерьеров домов, пентхаусов, апартаментов, лофтов, больших квартир премиум уровня. Разработка концепций, создание интерактивных интерьеров, разработка проектной документации, осуществление авторского надзора, комплектация, управление строительством.
- Услуги
- дизайн интерьеров
- разработка концепций
- создание интерактивных интерьеров
- разработка проектной документации
- осуществление авторского надзора
- комплектация
- управление строительством.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
-
ул. Проспект Мира, 68
109867 Москва
Россия
+7-4959221361 design.goldenheads.ru
г. Москва, ул. Проспект Мира, 68