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Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в ЖК "Микрогород в лесу", Архитектурное бюро "Золотые головы" Архитектурное бюро 'Золотые головы' ГостинаяАксессуары и декорации
    Квартира в ЖК "Микрогород в лесу", Архитектурное бюро "Золотые головы" Архитектурное бюро 'Золотые головы' Детская комнатаАксессуары и декор
    Квартира в ЖК "Микрогород в лесу", Архитектурное бюро "Золотые головы" Архитектурное бюро 'Золотые головы' КухняСтолы и стулья
    +4
    Квартира в ЖК "Микрогород в лесу"
    Частный интерьер, Архитектурное бюро "Золотые головы" Архитектурное бюро 'Золотые головы' ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Частный интерьер, Архитектурное бюро "Золотые головы" Архитектурное бюро 'Золотые головы' Спальная комната Аксессуары и декор
    Частный интерьер, Архитектурное бюро "Золотые головы" Архитектурное бюро 'Золотые головы' Спальная комната Аксессуары и декор
    +4
    Частный интерьер

    Архитектурное бюро "Золотые головы" предоставляет услуги в области дизайна интерьеров домов, пентхаусов, апартаментов, лофтов, больших квартир премиум уровня. Разработка концепций, создание интерактивных интерьеров, разработка проектной документации, осуществление авторского надзора, комплектация, управление строительством.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • разработка концепций
    • создание интерактивных интерьеров
    • разработка проектной документации
    • осуществление авторского надзора
    • комплектация
    • управление строительством.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Проспект Мира, 68
    109867 Москва
    Россия
    +7-4959221361 design.goldenheads.ru
    Законное владение

    г. Москва, ул. Проспект Мира, 68

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