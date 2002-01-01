We work with professionals of the highest category for that you only get the best services, best practices, best value for money.
Main services - ARCHITECTURE, INTERIOR DESIGN, VISUALIZATION, EDUCATION, 3-D MODELS
Do you want to make design of your room, house? Or maybe to learn how to do projects like this? call us!
Студия Станислава Орехова основана в 2002 году. Мы разрабатываем и воплощаем в жизнь правильный дизайн интерьеров, коммерческую 3D визуализацию, делимся знаниями и опытом в авторской Школе дизайна. Над проектами работают ведущие специалисты с командой помощников. Мы помогаем клиентам в России и за рубежом, выезжая при необходимости в любую точку мира.
- Услуги
- дизайн интерьеров, 3D визуализация и Школа дизайна
- Регионы обслуживания
- рф и весь мир, Москва и Московская область
- Адрес
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Новая Рига, поселок Маленькая Италия, ул. Солнечная дом 1.
109509 Московская Область
Россия
+7-4994990199 d-e-s-i-g-n.ru
Новая Рига, поселок Маленькая Италия,
ул. Солнечная дом 1.