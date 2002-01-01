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Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Дизайнеры интерьера Московская Область
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Футуристическая квартира в Алых Парусах - Москва, Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Столовая комната в стиле модерн
    Футуристическая квартира в Алых Парусах - Москва, Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Детская комната в стиле модерн
    Футуристическая квартира в Алых Парусах - Москва, Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Гостиная в стиле модерн
    +4
    Футуристическая квартира в Алых Парусах - Москва
    Таунхаус в Куркино 300 м2, Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Гостиная в стиле модерн
    Таунхаус в Куркино 300 м2, Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Ванная комната в стиле модерн
    Таунхаус в Куркино 300 м2, Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Гостиная в стиле модерн
    +4
    Таунхаус в Куркино 300 м2
    Современный проект в посёлке на Новой Риге, Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Спальня в стиле модерн
    Современный проект в посёлке на Новой Риге, Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Гостиная в стиле модерн
    Современный проект в посёлке на Новой Риге, Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Гостиная в стиле модерн
    +4
    Современный проект в посёлке на Новой Риге
    Офис золотодобывающей компании "Kinross", Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Конференц-центры в стиле модерн
    Офис золотодобывающей компании "Kinross", Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Конференц-центры в стиле модерн
    Офис золотодобывающей компании "Kinross", Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Конференц-центры в стиле модерн
    +4
    Офис золотодобывающей компании "Kinross"
    Кухня и столовая в классике, Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Столовая комната в классическом стиле
    Кухня и столовая в классике, Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Кухня в классическом стиле
    Кухня и столовая в классике, Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Столовая комната в классическом стиле
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    Кухня и столовая в классике
    Кубинка 60 - Современное шале 180 м2, Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Кухня в стиле модерн
    Кубинка 60 - Современное шале 180 м2, Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Кубинка 60 - Современное шале 180 м2, Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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    Кубинка 60 - Современное шале 180 м2
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    We work with professionals of the highest category for that you only get the best services, best practices, best value for money.
    Main services - ARCHITECTURE, INTERIOR DESIGN, VISUALIZATION, EDUCATION, 3-D MODELS

    Do you want to make design of your room, house?  Or maybe to learn how to do projects like this?  call us!

    Студия Станислава Орехова основана в 2002 году. Мы разрабатываем и воплощаем в жизнь правильный дизайн интерьеров, коммерческую 3D визуализацию, делимся знаниями и опытом в авторской Школе дизайна. Над проектами работают ведущие специалисты с командой помощников. Мы помогаем клиентам в России и за рубежом, выезжая при необходимости в любую точку мира.

    Услуги
    дизайн интерьеров, 3D визуализация и Школа дизайна
    Регионы обслуживания
    рф и весь мир, Москва и Московская область
    Адрес
    Новая Рига, поселок Маленькая Италия, ул. Солнечная дом 1.
    109509 Московская Область
    Россия
    +7-4994990199 d-e-s-i-g-n.ru
    Законное владение

    Новая Рига, поселок Маленькая Италия,

    ул. Солнечная дом 1.

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