Eclectic DesignStudio создает интерьер в соответствии с Вашим образом жизни ,плавно соединяя инновационный дизайн с различными стилистическими направлениями.Наша студия предлагает Вам помощь от первичного этапа планирования, до полной реализации проекта(включая декорирование и авторский надзор).10-летний опыт работы, обширная сеть поставщиков и грамотные мастера, позволяют нам создавать классические интерьеры премиум класса и вдохновляющие современные интерьеры.
- Услуги
- дизайн жилых и общественных интерьеров
- ландшафт
- декорирование
- Регионы обслуживания
- Краснодар
- Краснодарский край
- г. Москва
- Московская область
- Адрес
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350000 Краснодар
Россия
+7-9184580649