Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Eclectic DesignStudio
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 23Проекты (23) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • бутик гСочи Моремолл "MARGO CHIC", Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Стены и пол в стиле лофт
    бутик гСочи Моремолл "MARGO CHIC", Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Стены и пол в стиле лофт
    бутик гСочи Моремолл "MARGO CHIC", Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Стены и пол в стиле лофт
    +8
    бутик гСочи Моремолл "MARGO CHIC"
    бутик гСочи Моремолл "MARGO SPORT", Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Стены и пол в стиле лофт
    бутик гСочи Моремолл "MARGO SPORT", Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Стены и пол в стиле лофт
    бутик гСочи Моремолл "MARGO SPORT", Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Стены и пол в стиле лофт
    +5
    бутик гСочи Моремолл "MARGO SPORT"
    спальня, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Спальня в стиле минимализм
    спальня, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Спальня в стиле минимализм
    спальня, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Спальня в стиле минимализм
    +4
    спальня
    спальная комната в частном доме, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Спальня в эклектичном стиле
    спальная комната в частном доме, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Спальня в эклектичном стиле
    спальная комната в частном доме, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Спальня в эклектичном стиле
    +1
    спальная комната в частном доме
    Кухня/столовая, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Столовая комната в стиле минимализм
    Кухня/столовая, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Столовая комната в стиле минимализм
    Кухня/столовая, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Кухня в стиле минимализм
    +1
    Кухня/столовая
    гостиная, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Гостиные в эклектичном стиле
    гостиная, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Гостиные в эклектичном стиле
    гостиная, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Гостиные в эклектичном стиле
    +2
    гостиная
    Показать все 23 проекты

    Eclectic DesignStudio создает интерьер в соответствии с Вашим образом жизни ,плавно соединяя инновационный дизайн с различными стилистическими направлениями.Наша студия предлагает Вам помощь от первичного этапа планирования, до полной реализации проекта(включая декорирование и авторский надзор).10-летний опыт работы, обширная сеть поставщиков и грамотные мастера, позволяют нам создавать классические интерьеры премиум класса и вдохновляющие современные интерьеры.

    Услуги
    • дизайн жилых и общественных интерьеров
    • ландшафт
    • декорирование
    Регионы обслуживания
    • Краснодар
    • Краснодарский край
    • г. Москва
    • Московская область
    Адрес
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9184580649

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element