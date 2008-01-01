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Дизайн студия Асфандияровой Лилии
Дизайнеры интерьера Уфа
Обзор 2Проекты (2) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • классика в новом прочтении, Дизайн студия Асфандияровой Лилии Дизайн студия Асфандияровой Лилии Гостиная в классическом стиле
    классика в новом прочтении, Дизайн студия Асфандияровой Лилии Дизайн студия Асфандияровой Лилии Гостиная в классическом стиле
    классика в новом прочтении, Дизайн студия Асфандияровой Лилии Дизайн студия Асфандияровой Лилии Гостиная в классическом стиле
    классика в новом прочтении
    домик в стиле шале, Дизайн студия Асфандияровой Лилии Дизайн студия Асфандияровой Лилии Гостиная в стиле кантри
    домик в стиле шале, Дизайн студия Асфандияровой Лилии Дизайн студия Асфандияровой Лилии Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
    домик в стиле шале, Дизайн студия Асфандияровой Лилии Дизайн студия Асфандияровой Лилии Кухня в стиле кантри
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    домик в стиле шале

    Дизайн-студия Асфандияровой Лилии работает  с 2008 года. Местонахождение г. Уфа респ. Башкортостан. Основное направление:  создание дизайн-проектов и ведение авторского надзора. Занимаемся полной комплектацией своих объектов, открыты к сотрудничеству с поставщиками мебели, света, текстиля. 

    Услуги
    • разработка авторских интерьеров
    • авторское сопровождение
    • текстильное оформление интерьера.
    Регионы обслуживания
    Россия и мир и Уфа
    Адрес
    Проспект Октября 65/5
    450054 Уфа
    Россия
    +7-9173437127 www.myhome.ru/users/asfan74
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