Дизайн-студия Асфандияровой Лилии работает с 2008 года. Местонахождение г. Уфа респ. Башкортостан. Основное направление: создание дизайн-проектов и ведение авторского надзора. Занимаемся полной комплектацией своих объектов, открыты к сотрудничеству с поставщиками мебели, света, текстиля.