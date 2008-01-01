Дизайн-студия Асфандияровой Лилии работает с 2008 года. Местонахождение г. Уфа респ. Башкортостан. Основное направление: создание дизайн-проектов и ведение авторского надзора. Занимаемся полной комплектацией своих объектов, открыты к сотрудничеству с поставщиками мебели, света, текстиля.
- Услуги
- разработка авторских интерьеров
- авторское сопровождение
- текстильное оформление интерьера.
- Регионы обслуживания
- Россия и мир и Уфа
- Адрес
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Проспект Октября 65/5
450054 Уфа
Россия
+7-9173437127 www.myhome.ru/users/asfan74