Дизайн студия Елены Крыловой существует с 2006 года и представляет свои услуги в сфере профессионального Дизайна Эксклюзивных Интерьеров:

Дизайн интерьера квартир, домов, апартаментов, пентхаусов, вилл, усадьб, салонов самолетов, яхт. Управление и сопровождение всех этапов работ по реализации проекта.

За годы своего существования нами реализованы более 100 проектов апартаментов, частных домов, резиденций, вилл, усадьб общей площадью около 200 000 квадратных метров. Большинство наших Заказчиков обращаются к нам повторно и рекомендуют своим друзьям и знакомым. Среди наших Заказчиков есть представители бизнес-элиты, шоу-бизнеса, известные политики, актеры и спортсмены. Мы гарантируем Высокий уровень исполнения проекта и Авторский индивидуальный подход к каждому Проекту. Если Вы решили, что мы сможем быть Вам полезными, то позвоните или напишите нам