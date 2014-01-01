Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Студия дизайна интерьера Елены Крыловой
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ВИЛЛА В ПОДМОСКОВЬЕ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ, 300 КВ.М., Студия дизайна интерьера Елены Крыловой Студия дизайна интерьера Елены Крыловой Спальная комната Аксессуары и декор
    ВИЛЛА В ПОДМОСКОВЬЕ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ, 300 КВ.М., Студия дизайна интерьера Елены Крыловой Студия дизайна интерьера Елены Крыловой ГостинаяОсвещение
    ВИЛЛА В ПОДМОСКОВЬЕ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ, 300 КВ.М., Студия дизайна интерьера Елены Крыловой Студия дизайна интерьера Елены Крыловой Спальная комната Аксессуары и декор
    +4
    ВИЛЛА В ПОДМОСКОВЬЕ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ, 300 КВ.М.
    ПЕРВЫЙ ЭКО-ОФИС СБЕРБАНКА РОССИИ, Студия дизайна интерьера Елены Крыловой Студия дизайна интерьера Елены Крыловой Офисные помещения и магазины
    ПЕРВЫЙ ЭКО-ОФИС СБЕРБАНКА РОССИИ, Студия дизайна интерьера Елены Крыловой Студия дизайна интерьера Елены Крыловой Офисные помещения и магазины
    ПЕРВЫЙ ЭКО-ОФИС СБЕРБАНКА РОССИИ, Студия дизайна интерьера Елены Крыловой Студия дизайна интерьера Елены Крыловой Офисные помещения и магазины
    +3
    ПЕРВЫЙ ЭКО-ОФИС СБЕРБАНКА РОССИИ

    Дизайн студия Елены Крыловой существует с 2006 года и представляет свои услуги в сфере профессионального Дизайна Эксклюзивных Интерьеров:

    Дизайн интерьера квартир, домов, апартаментов, пентхаусов, вилл, усадьб, салонов самолетов, яхт. Управление и сопровождение всех этапов работ по реализации проекта.

    За годы своего существования нами реализованы более 100 проектов апартаментов, частных домов, резиденций, вилл, усадьб общей площадью около 200 000 квадратных метров. Большинство наших Заказчиков обращаются к нам повторно и рекомендуют своим друзьям и знакомым. Среди наших Заказчиков есть представители бизнес-элиты, шоу-бизнеса, известные политики, актеры и спортсмены. Мы гарантируем Высокий уровень исполнения проекта и Авторский индивидуальный подход к каждому Проекту. Если  Вы решили, что мы сможем быть Вам полезными, то позвоните или напишите нам

    Услуги
    • дизайн интерьера квартир
    • домов
    • апартаментов
    • пентхаусов
    • вилл
    • усадьб
    • салонов самолетов
    • яхт. Управление и сопровождение всех этапов работ по реализации проекта.
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ​Москва, Нахимовский проспект, 32, офис 500
    109495 Москва
    Россия
    +7-4956478143 www.helendesign.ru
    Законное владение

    Москва, Нахимовский проспект, 32, офис 500

      Add SEO element