Создание архитектурного и интерьерного дизайна. Проектирование уникальных планировочных решений. Разработка современных проектов с яркой архитектурой, сочетающих в себе роскошь и комфорт. Фотореалистичная панорамная визуализация каждого помещения.
Составление подробной строительной документации и авторское сопровождение проекта.
- Услуги
- Дизайн интерьера, Визуализация и Ландшафтный дизайн
- Регионы обслуживания
- г. Москва и Московская область
- Адрес
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Перовская 36
111141 Москва
Россия
+7-9800015301 www.furmanova-design.ru