Неоклассика в интерьере: 30 идей для гостиной, кухни, спальни, квартиры

Мы собрали для вас множество идей для дизайна интерьера гостиной, кухни и спальни в неоклассическом 🏤 стиле, который сейчас безумно популярен.В неоклассическом интерьере очень важна цветовая гамма с правильным сочетанием полутонов…

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