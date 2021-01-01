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ERGOOD Мебель из дерева
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    • Производство деревянной мебели из любой породы Бук Дуб  Ясень  Ольха  Мебель из дерева от Ergood в Киеве


    Преимуществом нашей компании является собственное производство деревянной мебели и свое оборудование по подготовке и сушке древесины, 

    что дает уверенность в качестве нашей мебели и конкурентные цены.

    Чтобы заказать изготовление деревянной мебели вы можете прислать проект проект или фотографию желаемой мебели нам на вайбер или почту для оценки ее стоимости. 

    Так же к вам может приехать наш дизайнер замерщик. На месте составляется проект и если стоимость деревянной мебели подходит заказчику подписывается договор. 

    В договоре прилагается проект будущей мебели, сроки изготовления и ее стоимость.


    Изготовление деревянной мебели для гостиных, мебель для  детских, прихожих, для кухни, домашних кабинетов, деревянные комоды, столы, 

    мебель для  ресторанов,  а так же лестницы, стеновые панели, беседки, двери, декоративные элементы. 

    Изготовим для вас мебель любой сложности только из качественной экологически чистой древесины:  дуб, сосна, ясень, орех, ольха.

    Изготовим мебель по вашим эскизам или по проекту нашего дизайнера. 

    Компания "ЕРГУД" так же предоставляет услуги по художественной резьбе по дереву, роспись дерева, ремонт деревянной мебели

    Услуги
    • Мебель из дерева
    • деревянная мебель на заказ
    • изготовление мебели из дерева
    • мебель из натурального дерева
    Регионы обслуживания
    Киев
    Адрес
    Берковецкая 6д
    04128 Киев
    Украина
    +380-970221020 ergood.com.ua

    Отзыв

    BS-Creative Мягкая мебель BS-Creative Мягкая мебель
    Я редко пишу отзывы, но тут должен. Вчера установили кухню и мы с женой находимся немного в шоке (в хорошем смысле). Если в Украине и есть действительно профессиональные производители и сборщики мебели – так это вы. Пока делали проект, уже общались как друзья, сделали все в срок, мебель стала идеально, как будто там всегда и была, собрали очень быстро и аккуратно – нигде нет ни малейшего скола, царапины или выглядывающего шурупа. По внешнему виду точно так, как представлял себе и как было нарисовано. Буду однозначно обращаться снова и рекомендовать всем знакомым.
    5 месяцев назад
    Дата проекта: Февраль 2021
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