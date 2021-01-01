Производство деревянной мебели из любой породы Бук Дуб Ясень Ольха Мебель из дерева от Ergood в Киеве
Преимуществом нашей компании является собственное производство деревянной мебели и свое оборудование по подготовке и сушке древесины,
что дает уверенность в качестве нашей мебели и конкурентные цены.
Чтобы заказать изготовление деревянной мебели вы можете прислать проект проект или фотографию желаемой мебели нам на вайбер или почту для оценки ее стоимости.
Так же к вам может приехать наш дизайнер замерщик. На месте составляется проект и если стоимость деревянной мебели подходит заказчику подписывается договор.
В договоре прилагается проект будущей мебели, сроки изготовления и ее стоимость.
Изготовление деревянной мебели для гостиных, мебель для детских, прихожих, для кухни, домашних кабинетов, деревянные комоды, столы,
мебель для ресторанов, а так же лестницы, стеновые панели, беседки, двери, декоративные элементы.
Изготовим для вас мебель любой сложности только из качественной экологически чистой древесины: дуб, сосна, ясень, орех, ольха.
Изготовим мебель по вашим эскизам или по проекту нашего дизайнера.
Компания "ЕРГУД" так же предоставляет услуги по художественной резьбе по дереву, роспись дерева, ремонт деревянной мебели
- Услуги
- Мебель из дерева
- деревянная мебель на заказ
- изготовление мебели из дерева
- мебель из натурального дерева
- Регионы обслуживания
- Киев
- Адрес
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Берковецкая 6д
04128 Киев
Украина
+380-970221020 ergood.com.ua