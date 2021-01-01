Производство деревянной мебели из любой породы Бук Дуб Ясень Ольха Мебель из дерева от Ergood в Киеве





Преимуществом нашей компании является собственное производство деревянной мебели и свое оборудование по подготовке и сушке древесины,

что дает уверенность в качестве нашей мебели и конкурентные цены.

Чтобы заказать изготовление деревянной мебели вы можете прислать проект проект или фотографию желаемой мебели нам на вайбер или почту для оценки ее стоимости.

Так же к вам может приехать наш дизайнер замерщик. На месте составляется проект и если стоимость деревянной мебели подходит заказчику подписывается договор.

В договоре прилагается проект будущей мебели, сроки изготовления и ее стоимость.





Изготовление деревянной мебели для гостиных, мебель для детских, прихожих, для кухни, домашних кабинетов, деревянные комоды, столы,

мебель для ресторанов, а так же лестницы, стеновые панели, беседки, двери, декоративные элементы.

Изготовим для вас мебель любой сложности только из качественной экологически чистой древесины: дуб, сосна, ясень, орех, ольха.

Изготовим мебель по вашим эскизам или по проекту нашего дизайнера.

Компания "ЕРГУД" так же предоставляет услуги по художественной резьбе по дереву, роспись дерева, ремонт деревянной мебели