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Connemara
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    Дизайн проект, Connemara Connemara Спальня в стиле минимализм
    Дизайн проект, Connemara Connemara Детская комнатa в классическом стиле Розовый
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    Дизайн проект

    К работе в студии привлечены и опытные профессионалы, и дерзкие своей креативностью молодые специалисты. Обсуждаются разные этапы разработки документа: от планировочного решения до полного проекта. 

    В дизайн проект входит: 

    -выезд на объект, обмеры помещения, обсуждение ваших пожеланий и требований к будущему интерьеру; 

    -разработка планировочного решения, составление технического задания; 

    — разработка концепции и стилистики помещений, коллажи; 

    — 3D визуализация. 

    — комплект рабочих чертежей (монтаж, демонтаж, план потолков, расстановка мебели, электрика, сантехника, раскладка плитки и т. д.) 

    Почему работать со студией Connemara выгодно: 

    — работаем с любым помещением в любых стилях 

    — работаем четко по договору, в котором согласовываем объем, этапы, стоимость работ и сроки выполнения 

    — внимательны к Вашему бюджету. 

     

    Наша работа с каждым клиентом не заканчивается разработкой дизайн-проекта, а продолжается дальнейшей реализацией идей в тандеме с нашей опытной строительной бригадой. Ваш дизайн-проект будет храниться в базе проектов для того, чтобы Вы в дальнейшем могли обратиться к нам в любое время за дополнительной консультацией. 

    Для того, чтобы созданная с нашей помощью индивидуальная красота выглядела эффектно как можно дольше, предлагаем услуги волшебных фей, готовых помочь Вам в поддержании уюта.

    Обращаю Ваше внимание, что в состав дизайн-проекта включается Спецификация по применяемым материалам, мебели и текстилю с указанием актуальных цен. Клиент на этапе создания проекта будет знать примерную стоимость предметов интерьера.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Ремонт. клининговые услуги
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    142452 Москва
    Россия
    +7-9257872103
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