К работе в студии привлечены и опытные профессионалы, и дерзкие своей креативностью молодые специалисты. Обсуждаются разные этапы разработки документа: от планировочного решения до полного проекта.

В дизайн проект входит:

-выезд на объект, обмеры помещения, обсуждение ваших пожеланий и требований к будущему интерьеру;

-разработка планировочного решения, составление технического задания;

— разработка концепции и стилистики помещений, коллажи;

— 3D визуализация.

— комплект рабочих чертежей (монтаж, демонтаж, план потолков, расстановка мебели, электрика, сантехника, раскладка плитки и т. д.)

Почему работать со студией Connemara выгодно:

— работаем с любым помещением в любых стилях

— работаем четко по договору, в котором согласовываем объем, этапы, стоимость работ и сроки выполнения

— внимательны к Вашему бюджету.

Наша работа с каждым клиентом не заканчивается разработкой дизайн-проекта, а продолжается дальнейшей реализацией идей в тандеме с нашей опытной строительной бригадой. Ваш дизайн-проект будет храниться в базе проектов для того, чтобы Вы в дальнейшем могли обратиться к нам в любое время за дополнительной консультацией.

Для того, чтобы созданная с нашей помощью индивидуальная красота выглядела эффектно как можно дольше, предлагаем услуги волшебных фей, готовых помочь Вам в поддержании уюта.

Обращаю Ваше внимание, что в состав дизайн-проекта включается Спецификация по применяемым материалам, мебели и текстилю с указанием актуальных цен. Клиент на этапе создания проекта будет знать примерную стоимость предметов интерьера.