Мы компания, которая занимается гидроизоляционными материалами.
Если вы решите купить рулонные материалы, битумные мастики или построить дом, мы к вашим услугам. Поможем подобрать самое лучшее
Мы сотрудничаем с крупными производителями не один год и безусловно можем предложить вам наиболее выгодные условия.
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Это ваша гарантия успешного строительства на долгие годы.
- Услуги
- битумная мастика
- гидроизол
- гидроизоляционные материалы
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- рулонные материалы
- Гидроизоляция битумная
- Герметики для швов
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
-
ул. Деловая, д. 12
115477 Москва
Россия
+7-4953695501 mkrz.ru