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МКРЗ Гидроизоляционные материалы
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    • Мы компания, которая занимается гидроизоляционными материалами. 

    Если вы решите купить рулонные материалы, битумные мастики или построить дом, мы к вашим услугам. Поможем подобрать самое лучшее

    Мы сотрудничаем с крупными производителями не один год и безусловно можем предложить вам наиболее выгодные условия.

    Доставляем мы каждый день и круглосуточно.

    Заказывайте гидроизоляционные материалы на МКРЗ.

    Это ваша гарантия успешного строительства на долгие годы.

    Услуги
    • битумная мастика
    • гидроизол
    • гидроизоляционные материалы
    • гидроизоляция
    • рулонные материалы
    • Гидроизоляция битумная
    • Герметики для швов
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Деловая, д. 12
    115477 Москва
    Россия
    +7-4953695501 mkrz.ru
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