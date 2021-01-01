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Родимкин Денис Сергеевич
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Проекты

Новый проект
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    • Скандинавский шик, Родимкин Денис Сергеевич Родимкин Денис Сергеевич Гостиные в эклектичном стиле
    Скандинавский шик

    Я осуществляю комплексный подход в создании интерьеров частных и общественных помещений: начиная от студий, квартир и коттеджей до офисов, детских учреждений и заведений общественного питания.

    Предлагаю весь спектр работ по созданию дизайна интерьера, включающего в себя полный пакет документации: все необходимые чертежи и 3-D визуализацию.


    Почему заказчикам удобно работать со мной? Причин несколько:


    1. Опыт в профессии более 10 лет.
    2. К разработке любого интерьера я подхожу с позиции эргономики и психологии цветовосприятия, создавая гармоничные и продуманные пространства, соответствующие психологическому портрету их будущего владельца.
    3. Чётко налаженная система поэтапной работы над дизайн-проектом, гарантирует качественный результат и соблюдение сроков, позволяя мне своевременно выполнять все взятые на себя обязательства.
    4. В составе дизайн-проекта, Вы получаете от меня подробные, технически грамотные строительные чертежи (с указанием всех необходимых узлов, привязок электрического и сан. технического оборудования, вентиляции, всех строительно-отделочных и декоративных материалов) и ведомость материалов.
    5. Подбор материалов и мебели для разработки дизайн-проекта я всегда произвожу из заранее согласованного с заказчиком бюджета. К проекту я всегда прикладываю смету по всем материалам, с указанием вариантов стоимости.
    6. В работе я использую данные последних трендбуков, разработанных ведущими специалистами в сфере интерьерного дизайна.
    7. Чтобы созданные интерьеры долго сохраняли актуальность в дизайне, я регулярно посещаю тематические выставки мебели и декора, прохожу обучающие семинары, мастер-классы и тренинги в сфере дизайна и строительства, постоянно работаю над повышением своего уровня знаний и навыков.

    Потому что мир стремительно меняется, в том числе в вопросах подхода к дизайну жилых и общественных интерьеров: современные технологии безостановочно совершенствуются и новые «фишки» появляются буквально на глазах.


    Услуги
    • Проектирование интерьеров
    • авторский надзор
    • консультирование
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Лен.область
    Адрес
    197373 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9811250193 taplink.cc/denisro_design
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