Я осуществляю комплексный подход в создании интерьеров частных и общественных помещений: начиная от студий, квартир и коттеджей до офисов, детских учреждений и заведений общественного питания.

Предлагаю весь спектр работ по созданию дизайна интерьера, включающего в себя полный пакет документации: все необходимые чертежи и 3-D визуализацию.





Почему заказчикам удобно работать со мной? Причин несколько:





Опыт в профессии более 10 лет. К разработке любого интерьера я подхожу с позиции эргономики и психологии цветовосприятия, создавая гармоничные и продуманные пространства, соответствующие психологическому портрету их будущего владельца. Чётко налаженная система поэтапной работы над дизайн-проектом, гарантирует качественный результат и соблюдение сроков, позволяя мне своевременно выполнять все взятые на себя обязательства. В составе дизайн-проекта, Вы получаете от меня подробные, технически грамотные строительные чертежи (с указанием всех необходимых узлов, привязок электрического и сан. технического оборудования, вентиляции, всех строительно-отделочных и декоративных материалов) и ведомость материалов. Подбор материалов и мебели для разработки дизайн-проекта я всегда произвожу из заранее согласованного с заказчиком бюджета. К проекту я всегда прикладываю смету по всем материалам, с указанием вариантов стоимости. В работе я использую данные последних трендбуков, разработанных ведущими специалистами в сфере интерьерного дизайна. Чтобы созданные интерьеры долго сохраняли актуальность в дизайне, я регулярно посещаю тематические выставки мебели и декора, прохожу обучающие семинары, мастер-классы и тренинги в сфере дизайна и строительства, постоянно работаю над повышением своего уровня знаний и навыков.

Потому что мир стремительно меняется, в том числе в вопросах подхода к дизайну жилых и общественных интерьеров: современные технологии безостановочно совершенствуются и новые «фишки» появляются буквально на глазах.



