«Айронтех» – обеспечит качественным промышленным оборудованием, различными инструментами и станками для деревообработки, металлообработки, строительства, СТО и других отраслей промышленности





Почему стоит выбирать «Айронтех»?

В первую очередь, стоит отметить основные принципы организации:

надежные и проверенные поставщики;

качественный товар и доступные цены;

сервисное и гарантийное обслуживание





Благодаря собственной службе доставки и сотрудничеству с крупными транспортными компаниями оборудование можно доставить в кратчайшие сроки в любой регион России и стран СНГ.

В организации работают опытные специалисты, настоящие мастера своего дела, которые смогут проконсультировать клиента.





Именно они выберут наилучший вариант, чтобы покупатель смог получить хорошую технику по приятной цене.









Наш ассортимент доступен всем группам клиентов

«Айронтех» - официальный дилер с возможностью установления оптимальных цен.Поэтому с нами сотрудничают интернет магазины, крупные и средние производственные предприятия

В каталоге компании «Айронтех» огромный выбор качественного оборудования и инструментов, которые уже давно продемонстрировали свою надежность и долговечность.





Преимущества

Быстрая доставка на собственном транспорте.

Индивидуальный подбор оборудования и его проверка.

Гарантийный ремонт и обслуживание.

Собственный сервисный центр.

Лучшие цены и качество.