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Металлические входные двери – надежный барьер против незаконного проникновения в частную собственность.
Изготовление стальных дверей на заказ позволяет получить идеальную конструкцию (полотно и коробку) , в точности соответствующую размерам проема и вашим требованиям.
Заказывая дверной комплект у производителя, помимо основного функционала можно усовершенствовать конструкцию: добавить современные замковые IV класса взломостойкости, броненакладки, ночные задвижки, изменить дизайн или отделку.
Компания «Двери Гранит» – завод металлических входных дверей в Санкт-Петербурге.
Мы производим качественные изделия, обеспечивая минимальный срок исполнения заказа в Москве и Петербурге от одних суток!
- Услуги
- Двери Гранит
- Входные двери
- Стальные двери
- Металлические двери
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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пр. Обуховской обороны 271а, оф. 533
191167 Санкт-Петербург
Россия
+7-8123364362 dverigranit.ru