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Металлические входные двери – надежный барьер против незаконного проникновения в частную собственность.

Изготовление стальных дверей на заказ позволяет получить идеальную конструкцию (полотно и коробку) , в точности соответствующую размерам проема и вашим требованиям.

Заказывая дверной комплект у производителя, помимо основного функционала можно усовершенствовать конструкцию: добавить современные замковые IV класса взломостойкости, броненакладки, ночные задвижки, изменить дизайн или отделку.

Компания «Двери Гранит» – завод металлических входных дверей в Санкт-Петербурге.

Мы производим качественные изделия, обеспечивая минимальный срок исполнения заказа в Москве и Петербурге от одних суток!



