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7 диаметров Трубная компания
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    • Производство и поставка - стальные трубы большого диаметра, трубы в изоляции, металлопрокат

    Трубная компания «7 диаметров» - надежный поставщик металлопроката с долгосрочной безупречной репутацией на рынке металлопроката.

    Имеет собственное производство труб большого диаметра (ТБД) и стальных деталей трубопроводов, включая редкие типоразмеры и фитинги из стали 09Г2С.

    Оперативно поставляем в любой регион РФ и ближнего зарубежья:

    - стальные трубы ГОСТ 10704, 10705, 10706

    - детали трубопроводов: отводы, переходы, тройники, заглушки, фланцы

    - трубы и фитинги в изоляции: ВУС, УС, ППУ, ЦПП

    - листовой прокат

    - сортовой прокат: арматура, швеллер, круг, катанка

    - нержавеющий прокат


    Наши менеджеры всегда оперативно предоставят техническую консультацию по продукции и предложат оптимальный вариант, отвечающий потребностям заказчика и позволяющий экономить бюджет.


    Услуги
    • Трубы стальные в изоляции
    • Трубы вус
    • Трубы ппу
    • Детали трубопроводов
    • Листы стальные
    • Лист профильный
    • тройники 09Г2С
    • Отводы
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    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    ул. Берзарина, д. 34 стр. 3 пом. 19
    123060 Москва
    Россия
    +7-4951504117 pipe7d.ru
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