Производство и поставка - стальные трубы большого диаметра, трубы в изоляции, металлопрокат
Трубная компания «7 диаметров» - надежный поставщик металлопроката с долгосрочной безупречной репутацией на рынке металлопроката.
Имеет собственное производство труб большого диаметра (ТБД) и стальных деталей трубопроводов, включая редкие типоразмеры и фитинги из стали 09Г2С.
Оперативно поставляем в любой регион РФ и ближнего зарубежья:
- стальные трубы ГОСТ 10704, 10705, 10706
- детали трубопроводов: отводы, переходы, тройники, заглушки, фланцы
- трубы и фитинги в изоляции: ВУС, УС, ППУ, ЦПП
- листовой прокат
- сортовой прокат: арматура, швеллер, круг, катанка
- нержавеющий прокат
Наши менеджеры всегда оперативно предоставят техническую консультацию по продукции и предложат оптимальный вариант, отвечающий потребностям заказчика и позволяющий экономить бюджет.
- Услуги
- Трубы стальные в изоляции
- Трубы вус
- Трубы ппу
- Детали трубопроводов
- Листы стальные
- Лист профильный
- тройники 09Г2С
- Отводы
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- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Адрес
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ул. Берзарина, д. 34 стр. 3 пом. 19
123060 Москва
Россия
+7-4951504117 pipe7d.ru