Производство и поставка - стальные трубы большого диаметра, трубы в изоляции, металлопрокат

Трубная компания «7 диаметров» - надежный поставщик металлопроката с долгосрочной безупречной репутацией на рынке металлопроката.

Имеет собственное производство труб большого диаметра (ТБД) и стальных деталей трубопроводов, включая редкие типоразмеры и фитинги из стали 09Г2С.

Оперативно поставляем в любой регион РФ и ближнего зарубежья:

- стальные трубы ГОСТ 10704, 10705, 10706

- детали трубопроводов: отводы, переходы, тройники, заглушки, фланцы

- трубы и фитинги в изоляции: ВУС, УС, ППУ, ЦПП

- листовой прокат

- сортовой прокат: арматура, швеллер, круг, катанка

- нержавеющий прокат





Наши менеджеры всегда оперативно предоставят техническую консультацию по продукции и предложат оптимальный вариант, отвечающий потребностям заказчика и позволяющий экономить бюджет.



