Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Ремонт Квалити сервисный центр Bosch
Другие компании Москва
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Официальный сервисный центр Re-Quality предлагает недорогой и качественный ремонт бытовой техники Bosch в Москве. 

    Вызвать мастера по ремонту на дом можно бесплатно в пределах МКАД. 

    Предоставляем бесплатную гарантию. В большинстве случаев ремонт возможен уже в день обращения. 

    Осуществляем ремонт следующей техники Бош:

    стиральные машины, сушильные, посудомоечные, 

    холодильники, кофемашины, 

    варочные панели. Аренда бытовой техники. Работаем по Москве.

    Чтобы оформить выезд специалистов, вам достаточно позвонить по указанным телефонам.

    Услуги
    • сервисный центр бош в москве
    • ремонт бытовой техники бош
    • ремонт варочных панелей Bosch
    • ремонт стиральных машин Bosch
    • ремонт сушильных машин Bosch
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Таганская ул., 21
    109147 Москва
    Россия
    +7-4956422037 remont-quality.ru
      Add SEO element