Официальный сервисный центр Re-Quality предлагает недорогой и качественный ремонт бытовой техники Bosch в Москве.

Вызвать мастера по ремонту на дом можно бесплатно в пределах МКАД.

Предоставляем бесплатную гарантию. В большинстве случаев ремонт возможен уже в день обращения.

Осуществляем ремонт следующей техники Бош:

стиральные машины, сушильные, посудомоечные,

холодильники, кофемашины,

варочные панели. Аренда бытовой техники. Работаем по Москве.

Чтобы оформить выезд специалистов, вам достаточно позвонить по указанным телефонам.