Официальный сервисный центр Re-Quality предлагает недорогой и качественный ремонт бытовой техники Bosch в Москве.
Вызвать мастера по ремонту на дом можно бесплатно в пределах МКАД.
Предоставляем бесплатную гарантию. В большинстве случаев ремонт возможен уже в день обращения.
Осуществляем ремонт следующей техники Бош:
стиральные машины, сушильные, посудомоечные,
холодильники, кофемашины,
варочные панели. Аренда бытовой техники. Работаем по Москве.
Чтобы оформить выезд специалистов, вам достаточно позвонить по указанным телефонам.
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
-
Таганская ул., 21
109147 Москва
Россия
+7-4956422037 remont-quality.ru