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Lite Design
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн и визуализация спальни №3, Lite Design Lite Design Спальня в стиле модерн
    Дизайн и визуализация спальни №3, Lite Design Lite Design Спальня в стиле модерн
    Дизайн и визуализация спальни №3, Lite Design Lite Design Спальня в стиле модерн
    +2
    Дизайн и визуализация спальни №3
    Дизайн и визуализация спальни №2, Lite Design Lite Design Спальня в средиземноморском стиле
    Дизайн и визуализация спальни №2, Lite Design Lite Design Спальня в средиземноморском стиле
    Дизайн и визуализация спальни №2, Lite Design Lite Design Спальня в средиземноморском стиле
    +3
    Дизайн и визуализация спальни №2
    Дизайн и визуализация спальни №1, Lite Design Lite Design Спальня в средиземноморском стиле Синий
    Дизайн и визуализация спальни №1, Lite Design Lite Design Спальня в средиземноморском стиле Синий
    Дизайн и визуализация спальни №1, Lite Design Lite Design Спальня в средиземноморском стиле
    +3
    Дизайн и визуализация спальни №1
    Приветствую! Создадим дизайн и визуализацию интерьера для вашего дома, так же работаем с экстерьерами. Разработаем полный пакет чертежей. Будем рады помочь вам в совместном проекте. Выполним работу максимально быстро и качественно. Основные работы: - Дизайна интерьеров, визуализация. - Дизайна экстерьеров, визуализация. - Визуализация 3-D планировок. - Моделирование мебели.
    Услуги
    • Дизайн и визуализация интерьеров
    • экстерьеров.
    Регионы обслуживания
    Мир
    Адрес
    Восточно-Кругликовская 2
    350028 Краснодар
    Россия
    +7-9181475735
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